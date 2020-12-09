獨派學者罕見踏入國民黨中常會　猛攻蔡英文學位案

國民黨於12月9日舉行例行中常會，罕見邀請政治光譜明顯不同、政治立場傾向「台獨」的前台灣大學新聞所長彭文正就「新聞自由」發表專題演講。

彭文正開頭打趣說，他受邀來講新聞自由，投影片的標題是「當騙子變成總統」，這筆帳不要算在國民黨身上，算在他身上就好，他現在比國民黨勇敢。他表示，他跟國民黨的淵源是從大學開始，但是互動過程留下了不好的印象，他跟國民黨之間是兩條平行線，但他發現平面上兩條平行線竟然有了交點，「 X軸叫公平，Y軸叫正義」，這個交點叫做「公平正義」。

彭文正針對日前台灣國家通訊委員會（NCC）決議不予台媒「中天新聞台」換照，釋出的四大理由每個都很荒唐。他抨擊，如果關中天的理由是「中共的代理人」，用國安法辦他；如果罪證確鑿，那他沒有意見，但顯然沒有，「要抓一個槍擊要犯沒抓到，就用闖紅燈把他關一輩子，這就是民進黨跟NCC幹的事情。」

他指出，NCC的四個不予換照的理由沒有一個是理由，如未能落實新聞專業並沒有一家新聞台落實過；內控與自律機制失靈也沒有一家新聞媒體是不失靈的；新聞製播遭受不當干擾，他個人在民視主持政論節目時便有過親身經歷；未能有效說明如何排除上層股東不當干擾，那也是不可能的事情，所以這四個不換照的理由沒有一個會成立。

被視為堅定台獨的前台灣大學新聞所長彭文正2020年12月9日罕見踏入國民黨中常會現場，就「新聞自由」發表專題演講。（陳卓邦攝）

彭文正直言，他去年4月21日曾在facebook上發文，說「媽祖託夢吿訴他，台灣民視高層被陳菊叫進總統府，決定用假財報把彭文正相關節目關掉」，當天即引來陳菊的回嗆，提醒彭文正基於新聞倫理及法律責任，類似不實言論都極不恰當，應立即停止造謠，陳菊並無彭文正所稱的電視台高層「叫進」總統府。他說，他後來才知道不是「叫進」而是自己去的，他隨即並於4月22日在facebook上回嗆，「請他們把髒手拿開」，沒多久即在錄製節目的時候收到節目停播的消息，播出時遭到腰斬。

彭文正表示，他從來不跟這些人見面，從來不跟民進黨的從政黨員私下見面，所以他們威脅不了他、收買不了他。彭文正接着談起自己長期關注的蔡英文博士學位問題，他提到，2019年5月20日台大法律系名譽教授賀德芬等人開了個記者會，說蔡英文的論文全世界找不到，從那時開始，自己沒有一天停止追查蔡英文的論文。

彭文正稱，在2016年1月16日蔡英文首度當選的時候，只有一封來自網絡上的回應是出自英國倫敦政經學院（LSE），在這之後通通都是「蔡英文跟她的犯罪集團」自己造出來的，而LSE對蔡的稱呼從頭到尾沒有寫「博士」（Dr.）也沒有吿訴人家她是哪一年畢業，像英國倫敦政經學院這樣的學校的公關稿，不會犯這樣錯誤的。

彭文正長期關注蔡英文博士學位問題。（中央社）

彭文正也在演講現場秀出他遠赴英國所找到的跟蔡英文同年（1984）畢業的同學的論文，他表示，該同學的論文是藍色書皮，結果台灣總統府記者會拿了個黑色的，且當時的畢業論文都是單面印刷，有版權頁，蔡英文的則是雙面印刷、沒有版權頁。彭文正說，每一本論文都有編號，請問蔡英文的論文編號是多少？

彭文正還說，陳水扁曾公開說過，蔡英文2015年的畢業證書是找英國倫敦政經學院的前院長、現任上議員紀登斯（Anthony Giddens）幫她「喬」（閩南語，指協調、協商）來的，陳水扁則說是前台灣資策會高層跟他說的。他質疑，畢業證書掉了重新申請就好，為什麼要找校長去喬呢？種種迹象說明這是一個假的博士、假的論文。

彭文正總結，感謝國民黨邀請他演講，國民黨可能覺得他們是不同路的人，但其實他們的看法是一致的，他是堅定不移的「台獨分子」，並指台獨定義是「台灣人有獨立決定自己未來前途的權利」。他認為這點應該跟大家都一樣，不管對未來的想像如何，都應當把這個權力交給台灣人民，希望國民黨一起努力，把真正的民主政治還給人民，至於結果是什麼就願賭服輸。彭文正建議國民黨不要讓秋鬥只有一次，任何有話要對政府說的，就到台灣總統府前的凱達格蘭大道去散步。

對於彭文正此次在國民黨中常會演講提及的內容，台灣總統府發言人張惇涵表示，關於蔡英文的博士學位，只有求證LSE校方才是唯一且正確的管道，LSE校方已有公開證實過蔡英文確實於1984年取得法律博士學位，而台灣總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明蔡英文經過嚴謹程序，取得博士學位。