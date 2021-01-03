台國防部智庫：中共對台進行認知作戰　散布假訊息搭配武力恫嚇

台灣國防部智庫「國防安全研究院」近期發布「西元2020中共年報」，指出中共對台認知作戰可視為「灰色地帶衝突」，難區別平、戰時，且會消耗民主社會資源。

台灣軍方指出中共對台認知作戰可視為「灰色地帶衝突」，難區別平、戰時，且會消耗民主社會資源。（台灣國防部）

年報指，認知作戰是藉資訊與衝突手法，以達改變思維進而改變行為的目的，認知作戰可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台。

年報指，中共對台進行激進的認知作戰。在2020年以網絡社群媒體假訊息，搭配運用近年來中共對台以軍機艦擾台的實體武力恫嚇，意圖製造認知迷惑混淆，如此行徑儼然將成為常態。

台軍指「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）發布假訊息，引起台海緊張。（台灣國防部提供）

年報舉例聲稱，北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）Twitter平台連續發布假訊息， 搭配官媒《環球時報》進行報導與評論，企圖以假訊息引發媒體跟進報導，運用輿論戰與心理戰以影響台灣民眾認知。

年報表示，認知作戰可視「灰色地帶衝突」，難以區別平、戰時，具有可否認性而難以溯源追究，民主國家應積極投入資源設置事實查核澄清機制，避免敵意國家或團體運用民主多元分裂性質製造混亂，進一步消耗民主社會資源。

（中央社）