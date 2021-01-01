回應蔡英文2021元旦談話　國台辦：奉勸民進黨別欺世惑眾

1月1日，蔡英文發表元旦談話，呼籲大陸若有心化解對立，改善兩岸關係，在符合雙方對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。 對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，「奉勸民進黨當局不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲，只有回到九二共識的政治基礎，兩岸關係才能改善，舍此別無他路。」

蔡英文在2021元旦講話中表示，希望疫情緩解後兩岸交流能回到正軌。（中央社）

朱鳳蓮表示，蔡英文的講話再次暴露民進黨政府的謀獨本性。她強調，「台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

朱鳳蓮說，目前兩岸交流仍處於極不正常的狀態，主要在於民進黨政府設置的種種障礙。她表示，民進黨政府早日撤除人為障礙，多做符合兩岸民意的事，才是順應兩岸交流大勢的正道。

朱鳳蓮指出，當前兩岸關係緊張動盪的根源，是民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁。她強調，九二共識是兩岸對話的政治基礎。馬英九時期兩岸能夠保持溝通對話，推動兩岸關係和平發展的關鍵，就是雙方均堅持這一政治基礎。

朱鳳蓮還說，民進黨政府上台後，拒不承認九二共識，破壞兩岸關係政治基礎，又不斷謀獨挑釁，處處與大陸為敵，處心積慮製造兩岸對立，「奉勸民進黨政府不要再玩弄這種欺世惑眾的把戲。只有回到九二共識的政治基礎上來，兩岸關係才能改善。舍此別無它路。」