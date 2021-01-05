台農委會主委稱台豬漲價「消費者負擔得起」　江啟臣斥冷血

台灣農委會主委陳吉仲周一（4日）出席活動接受採訪時，表示依據過去5年的拍賣市場價格來看，台灣毛豬每公斤均價都是在65到80元（新台幣．下同．約合18至22港元）之間波動，所以整個豬肉的供給非常穩定，價格在每公斤70多元的水準，消費者絕對可以負擔得起。 陳吉仲的言論一出就引發在野黨炮轟。國民黨主席江啟臣周二（5日）在Facebook上發文痛批，如此冷血的回應證明蔡政府沒有要預防問題擴大，質問難道在「消費者負擔不起」之前，政府就什麼事都不用做了嗎？

陳吉仲在受訪時還提到，市場通路末端的商店業者把整個進口豬肉改成台產豬，農委會也非常歡迎，整個批發市場及末端市場的各式各樣價格、現在的波動，都是在一個合理的範圍之內。

針對台灣農委會主委陳吉仲的「消費者負擔得起」言論，國民黨主席江啟臣（圖）火力全開。 （資料圖片／中央社）

江啟臣表示，近日台產豬肉漲價，引起社會熱議，因為政府開放萊豬進口，卻不願標示萊劑，進口豬肉就算沒有萊劑，民眾也不敢食用，早在開放前，就可以預期台產豬因為市場需求增加，豬肉價格可能上揚。陳吉仲面對豬肉價格上漲，卻說出「消費者負擔得起」，讓人民感受格外刺耳。

江啟臣還提醒，2020年結束，緊接着農曆年將至，「我們看見部分產業受疫情影響仍面臨寒冬」，2020年面臨疫情，政府編列大量紓困預算，2021年世界疫情仍未減緩，目前全台共計有540家事業單位還在放無薪假，甚至因為變種病毒爆發，政府宣布邊境封鎖，旅行社放無薪假人數仍在增加。

台灣農委會主委陳吉仲1月4日出席活動受訪表示，過去5年豬肉拍賣價約在每公斤新台幣65至80元間，目前豬肉供給穩定，價格波動在合理範圍內，「消費者負擔得起」。 （中央社）

江啟臣指出，依照台灣民眾飲食習慣，豬肉是民生必需品，維持豬肉價格穩定，是政府的責任，更是義務，預期上漲的心理可能導致更嚴重的民生問題，尤其近期的上漲恐是民進黨「開放萊豬」影響台產豬價格，漲價起因在政府，卻是傲慢甩鍋，要全民承擔，「這就是蔡英文所講的謙卑？」

江總結，蔡英文政府看不見民眾的處境，不打算解決問題，甚至冷眼旁觀，缺乏同理心，無法「苦民所苦」的政府，民意必將反撲。

（綜合報道）