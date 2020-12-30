國民黨公布蔡政府「十大失政」　口罩之亂、萊豬、中天關台上榜

國民黨12月30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會，國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鍾沛君主持，公布2020年在facebook上最被廣泛關注的蔡政府施政事件，包括疫情引發的「口罩之亂」、「開放萊豬」以及打壓言論自由的「中天關台」等，都讓網友百感交集，給予最多的心情符號。

國民黨12月30日召開「2020民進黨政府十大失政」記者會，國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鍾沛君主持。 （國民黨提供）

國民黨強調，蔡英文8月底粗暴宣布「開放萊豬」，迄今短短四個月，已在Facebook上累積超過三千萬貼文心情數，並獲得最多的憤怒表情，穩居「民怨之首」，呼籲民進黨切勿輕忽民怨，否則只會離人民越來越遠。

國民黨表示，這項調查運用「QSearch系統」，針對Facebook上最被廣泛關注的執政爭議事件，進行聲量分析，通過貼文心情數、憤怒數等統計數據，對於「十大失政事件」進行排名。

國民黨聲稱，民眾今年最為關心的失政事件前五名：第一為口罩之亂，獲得貼文心情數超過三千兩百萬；第二的開放萊豬獲貼文心情數也超過三千萬；第三的中天關台與第四的「中火生煤爭議」也都獲得千萬以上貼文心情數；第五名則為「台日主權及漁權爭議」。

國民黨指出，2019年迄今的疫情影響每一位民眾，疫情之初爭搶口罩亂象更是全民的切身之痛，儘管台灣的整體防疫作為不差，但政府的諸多作為仍有疏漏之處，除了口罩亂象，排名第九的「小明回不了家」，也顯示政府的施政冷冰冰，缺了些人性考量，尤其對中國大陸與其他國家，入境管制兩套標準，防疫帶有政治考量，因而廣遭質疑與批判。

國民黨又公布第六到第十名則多為民進黨意識形態施政，或為蔡政府無能失政的案例，如台行政院長蘇貞昌、前發言人丁怡銘都參與的「統編之亂」、前台灣總統府發言人丁允恭的性醜聞；「華航改名改塗裝」、「小明回不了家」、「勞動基金炒股弊案」等。

國民黨指出，開放萊豬獲貼文心情數雖然是第二名，但從宣布這項政策迄今短短四個月，即獲得超過三千萬心情符號，直逼第一名延續超過半年的口罩之亂，民眾關心萊豬的程度實已超越口罩亂象，開放萊豬並獲得超過二百萬個憤怒表情，絕對是「民怨之首」。

國民黨總結，口罩之亂及中火生煤爭議同樣涉及最切身的健康議題，讓民意最為反彈；此外，中天關台議題的入列，顯示民眾對於言論自由基本人權遭政府打壓的關切；國民黨深知民怨所在，將善盡監督責任，持續在萊豬等議題上嚴格監督政府，也呼籲人民未來以選票下架失能敗政的執政黨，將台灣導回正軌。