華航改名｜機身新設計縮小「CHINA」　華航否認貨機飛香港遭取消

台灣中華航空改名議題持續延燒，華航早前公布了貨機機身新塗裝，將「CHINA AIRLINES」縮小並移到機尾，並漆上碩大的英文「CARGO」（貨運），當中的「C」包覆台灣島圖案，來凸顯台灣意象。 據台灣《鏡週刊》報道，華航一架新設計的波音777貨機原訂周三（6日）飛香港，卻被迫取消。華航對此否認，稱這架貨機原定安排飛泰國曼谷及新西蘭基督城，香港不在班表內。

《鏡週刊》報道指，華航因英文名稱CHINA AIRLINES，屢被誤認為來自中國大陸，在各界輿論下，去年12月華航推出首架波音777F印有台灣意象新LOGO貨機，原定6日飛往香港進行首航，但透過管道得知新塗裝貨機香港首航遭取消，連帶後續飛往中國上海、深圳、廈門、廣州及鄭州的行程也取消，華航最後決定改飛原有舊塗裝的波音747F，暫定期限為一個月。

圖為華航舊塗裝。（資料圖片）

對於上述報道，華航指出，這架777F貨機當日依原訂班表飛泰國曼谷、新西蘭基督城，並非香港，根據桃園國際機場航班資訊，華航這架777貨機，上午9時20分已啟程前往曼谷。

華航又指，777F貨機具備省油高效能的優勢，以派飛北美貨機航點為主，搭配亞洲等區域航點，目前已飛航日本東京、越南胡志明市及河內、新西蘭基督城等航點。美國營運許可也已提前取得，預計7日起派飛洛杉磯。

中央社報道指，華航訂購6架777貨機，預定在2023年完成交機，都會有相同的台灣意象塗裝，首架去年12月1日抵台，今年1月底前將再交付2架。

台灣立法院臨時會去年7月22日表決通過華航正名公決案，明定交通部應積極研議強化華航的國際識別等相關政策，以避免與中國大陸籍航空公司混淆的短中長期措施，應以確保國家利益為前提，強化華航台灣意象的國際辨識性。不過，在華航新塗裝發表後，台灣輿論對於這樣的設計抱持正反看法。

（綜合報道）