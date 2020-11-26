【華航改名】機身新設計曝光　「CHINA」字樣縮小移到機尾

台灣中華航空早前在新冠肺炎疫情期間擔任「口罩國家隊」，向外國國家運送防疫物資，卻因機身上有「China」字樣被誤認為是大陸飛機，一度引起外界爭議，被要求改名。 台灣傳媒報道，近日有外國航空迷拍攝到華航機身最新塗裝，不僅將「CHINA AIRLINES」字樣移到機尾，字體亦大幅縮小，大片機身留白。台灣交通部長林佳龍周四（26日）表示，目前是先縮小字體，機身保留空間放上台灣意象設計，待全塗裝設計完成後，華航將正式對外說明。

報道指，有航空迷拍攝到華航一架最新波音777F貨機的最新塗裝。惟照片曝光後引發熱議，有網民認為新設計「CHINA」字樣仍然明顯，調侃稱「那個china到底要怎麼隱藏啊，像護照這樣嗎」，另有人稱機身留白感覺不錯，「這樣簡約風蠻好看」。

華航表示，777F貨機是華航的全新機隊，特別規劃全新塗裝樣式，新機隊塗裝將會適時正式對外公布，而777F新機目前仍在試飛階段，尚未正式出廠。

圖為華航班機原本設計，機身上有CHINA AIRLINES字樣。（資料圖片/中央社）

台灣立法院今年7月通過華航正名公決案，交通部應研提短中長期的華航改名計畫，短期應以不涉及改約航權談判的飛機塗裝重新設計為主，如評估取消或極小化「CHINA」字樣，加上「TAIWAN」或台灣意象設計等方式。

（綜合報道）