搭捷運迷路3小時錯過面試　台男怒向政府求償　上庭又迷路1小時

台北一名林姓男子預定要去新北市新莊一間酒店見工，但卻在搭捷運時迷路3個小時而錯過面試。他認為政府工作人員向他提供錯誤的指引，怒向新北市政府求償3萬元（新台幣．下同．約合8305港元）。不過，林男上庭當日卻因找不到法院，再度遲到1小時，最終宣告敗訴。

綜合台媒報道，林男2018年9月晚間預計從信義區前往新莊飯店面試，因為不了解如何抵達，於是去電新北市政府熱線求助。他按照接線人員的指引搭乘捷運，原定路程為50分鐘左右，但由於話務人員沒有告訴他，途中要搭乘的機場捷運有分「直達車」和「區間車」。他錯搭中途並不停靠目的站點的「直達車」，導致耽擱了3小時，錯過餐廳應徵的時間，錯失工作機會。

林男在搭乘捷運過程中迷路，遲到3小時而無緣工作面試。（網上圖片）

林男認為，接線人員提供錯誤訊息，導致他失去工作，於是提告新北市政府，要求賠償他應徵工作的薪水3萬元。不過，在出庭當日，他又遲到了1個小時才到達法院。

新北地方法院審理指出，話務人員提供捷運搭乘路線建議，是建議服務性質，沒有法律約束力，也不是機關行使公權力的統治權行為，因此，話務人員沒有違法。再者，話務人員已提供林男正確的搭乘路線，至於林男當時自己決定搭上哪班車，不是話務人員能預見的，林男遲到與話務人員沒有因果關係，判決林男敗訴。

但林男不服判決，提起上訴，指他因為不知道如何到法院，沿路問了很多人，還有人報錯方向，所以遲到了1小時才到達法院，造成原審辯論對他不利，要求有到庭陳述意見的機會。但新北地方法院合議庭認定原審判決沒有違法之處，不符合提起上訴的規定，駁回林男上訴確定。

（綜合報道）