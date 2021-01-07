台民眾入住檢疫旅館驚見「用過避孕套」　質疑多人違規同處一室

台灣一名民眾周四（7日）從大陸返台，入住台北市一間政府指定的檢疫旅館後，竟在房間床下發現1個拆過的避孕套外包裝，質疑先前的檢疫者違反「1人1室」規定，帶人到房間進行性行為。 對此，台灣中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，房間內發現避孕套外包裝，有可能是檢疫者違規多人同處一室，但也可能是旅館沒有做好清潔和消毒，這很難釐清；如果是前者，最高可處100萬元新台幣（約合27.7萬港元）罰款。

據台灣《自由時報》報道，投訴者入住的是台北市西門町一間防疫旅館，該旅館去年11月就轉為檢疫旅館。旅館負責人表示，目前無法釐清這個避孕套到底何時留下的，而為了遵守「1人1室」規定，旅館人員必須等到投訴者完成14天檢疫，才能進入房間查看情況並清理，也沒有辦法為投訴者更換房間。

目前，當局並不能明確該枚避孕套是否為之前的檢疫人員遺下。（示意圖／資料圖片）

負責人指出，該避孕套有撕開過的痕跡，掉在床底下靠近床頭的部分，可能是清潔人員整理時沒有注意到，但現在也無法確定這個避孕套到底是何時留下的。業者也強調，檢疫者偷帶人回旅館是不可能發生，因為旅館入口有做控管，也需要填寫身份證資料，非飯店人員是無法上樓。

針對此次事件，疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，檢疫旅館基本要求一人一室，除非是有必須照顧者且同行返台，才能住在一起，其餘情況不行；檢疫期間也不允許訪客，如果違反規定依法可處10萬至100萬元（約合2.8萬至27.7萬港元）罰款。

陳宗彥坦言，若避孕套包裝是檢疫者入住後發現，要釐清是何時遺留並不容易，至於相關清消工作的監督，要請主管機關加強稽查。

（綜合報道）