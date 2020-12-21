民進黨民調：6成民眾滿意蔡英文今年表現　9成5認為台灣防疫較佳

民進黨12月21日舉行民調記者會，公布「2020台灣總體表現民調」。最新民調指蔡英文政府在外交、兩岸、國防議題上的表現，有超過五成的滿意度，令民進黨以31.4%的支持度，繼續擔任全台第一大黨，比居次的國民黨高了近一倍。 民調顯示，60.9%受訪民眾滿意台灣總統蔡英文這一年來的表現，36.6%不滿意。

95.1%的民眾認為台灣的防疫表現較好。（中央社）

民調詢問台灣民眾「跟世界各國相比，台灣的防疫表現是比較好還是比較差」，數據顯示，高達95.1%的民眾認為台灣表現較好，僅1.3%認為表現較差；但當民調問及「滿不滿意蔡政府這一年來的防疫表現」時，相關數據顯然受政黨因素影響，滿意度滑落至83.5%，不滿意度上升至12.5%，其中泛綠支持者高達98.3%滿意、1.4%不滿意，但泛藍跟中間選民部分，滿意度分別滑落至67.4%及74.7%，不滿意度上升至28.5%及16.9%。

而在經濟表現部分，民調詢問「台灣跟世界各國相比，這一年的經濟表現是比較好還是比較壞」，整體有56.6%的民眾認為台灣表現較好，32%認為較差，其中泛綠77.6%認為較好，13.9%認為較差；泛藍跟中間選民部分，認為較好的分別是39%及37.7%，51.9%及44%認為較差，與泛綠支持者的認知出現落差。而當問及「蔡政府這一年來的經濟表現」時，整體有58%滿意、36.4%不滿意，泛綠和泛藍又出現南轅北轍的狀況，滿意分別是85.8%和26%，不滿意則是11.4%和69.8%，中間選民則差距不大，滿意跟不滿意分別是42.3%及47.6%。

在外交、兩岸和國防議題上，民調指出，蔡政府的滿意度均超過五成，分別是56.6%、55.5%、59.1%，不滿意度分別是36.7%、38.7%、34.8%，若細究藍綠陣營的支持者，相關數據亦受到政黨因素影響。民進黨國際部主任、立委羅致政表示，蔡政府外交表現獲五成以上肯定，反映民眾感受到世界各國對台灣的好感度有所增加，在兩岸上，也支持蔡英文的「維持現狀及堅持台灣主體」的作法，尤其在國防部分，過去一年來中共在相關地區的軍事行動密集，「且很多是針對性和挑釁性的動作」，近六成民眾支持蔡政府「不挑釁但立場堅定的做法」。

民調也以「開放性問答」方式，詢問台灣民眾對蔡政府最滿意跟最不滿意的地方，數據指出，最滿意的部分為防疫表現，達29.1%，其他分別是兩岸（4.9%）、國防（4.9%）、外交（4.1%）、經濟（3.4%）的表現；最不滿意的政策，最多為開放美豬美牛（7.7%），其他依次為經濟（7.4%）、個人形象（4.1%）、兩岸關係（3.5%）、中天關台（2.4%）等等，並未高度集中於單一議題之上。

在藍綠陣營部分，數據指出，泛綠整體支持度達43.6%，遠超泛藍整體的23.7%及中間選民的22.3%；若分析台灣民眾的政黨傾向，支持民進黨31.4%、國民黨16.2%、民眾黨8.9%、時代力量6.1%、中間選民22.3%。較上次民進黨做出的民調結果，泛綠跟泛藍支持度均微幅下降，民進黨跟國民黨的政黨支持度也稍稍下滑，但兩黨的差距擴大，從14.6%增為15.2%。