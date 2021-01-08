台總統府祝賀拜登當選　蓬佩奧曬任內美台軍售政績：忠實支持台灣

美國國會正式認證民主黨拜登當選新任總統，外界關注對未來台美關係的走向。台灣總統府發言人張惇涵昨日（7日）表示，總統蔡英文誠摯祝賀拜登、賀錦麗當選美國新任總統、副總統，期盼未來台美關係能夠持續深化。 另一邊廂，美國國務卿蓬佩奧在Twitter發文表示，美國一向忠實支持台灣友人，並提到過去3年特朗普政府對台軍售總額逾150億美元（約1162.9億港元），較奧巴馬8年任內都要高。

張惇涵昨晚透過新聞稿表示，蔡英文代表台灣政府與人民誠摯祝賀拜登、賀錦麗當選，並期盼未來美國政府在拜登領導下可以各項施政順利、國家發展昌盛，台美關係能夠持續深化。

蔡英文代表台灣政府與人民誠摯祝賀拜登當選。圖為1月4日，總統當選人拜登在佐治亞州出席競選集會。（Reuters）

張惇涵又指，美國是台灣重要的盟友及共享自由民主價值的堅實夥伴，台美雙方近年在共同努力下順利推展政治、經濟、安全等各領域的合作夥伴關係，為此蔡英文也誠摯感謝特朗普政府對增進雙方關係的大力支持，以及對台灣的多方協助。張最後稱，期盼台灣將在既有良好基礎上持續與美國新政府深化合作，共同增進雙方人民福祉，維護區域的和平穩定與繁榮發展。

特朗普任內宣布多項對台軍售案，內容包括F-16V戰機等。（網上圖片）

另一方面，卸任在即的蓬佩奧近日透過Twitter盤點任內外交成就，並在昨日提到對台軍售一事。他表示，特朗普政府過去3年批准了總額逾150億美元的對台軍售案，相比之下，前總統奧巴馬8年任內對台軍售僅得140億美元（約1085億港元），並在推文最後標記「你自己算算」（#DoTheMath）。

報道指，特朗普2017年1月上任，同年6月就宣布首項對台軍售案，最後在過去3年半時間共批准11筆、總價約183億美元（約1418億港元）的軍售，包括F-16V戰機、無人機等，而最新一筆軍售是在去年12月，宣布售予台灣野戰資訊通信系統，總額2.8億美元（約21.7億港元）。相反，奧巴馬兩個任期內只對台進行3次軍售，且卸任前13個月未批准任何對台軍售案。

（中央社）