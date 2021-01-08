建黨百年關鍵點　台學者：大陸2021年將採取「預防式維穩」

針對中國大陸社會情勢2021年走向，台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯認為，2021年正值中共建黨百年，同時中共政策「向內看」趨勢明顯，將以安內為先，社會管理將大舉採取「預防式維穩」，即用各項措施去預防任何社會矛盾發生。

曾偉峯認為，大陸藉由疫情強化了社會防控機制，也實質強化了社會的控制。(楊家鑫／多維新聞)

1月8日，台灣政大東亞研究所與中共研究雜誌社合辦的「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇在台北舉行。台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯指出，2020年是中國大陸很關鍵的「崛起年」，不是經濟、政治有什麼影響，而是讓社會人民相信中國共產黨可以帶領人民走向崛起。

他指出，近年出現許多抗爭，2019年還出現香港反修例運動，2020年初原本預期新冠疫情會造成動盪，但後續情勢發展，反而讓2020年變成有序的社會。大陸官方藉由疫情強化了社會防控機制，實質上也強化了社會的控制。

針對2021年中國大陸社會情勢預判，曾偉峯認為，2021年大陸有太多事情要慶祝，社會管理料將會大舉採取「預防式維穩」，即用各項措施去預防任何社會矛盾發生。

其原因有二，首先是中共政策「向內看」的趨勢明顯，將以安內為先，對外發展次之，此可從中共發佈的「十四五」規劃，談到「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，一窺端倪。

其次，2021年為建黨百年，為建黨百年社會情勢大好，維穩強度必然提升。對此，許多因應2020年的新冠肺炎與各種天然災害所建立的防控與維穩機制，將成2021年維穩的重要基礎。

他表示，由此預測2021年社會抗爭與整體局勢將會呈現相對穩定態勢，社會相關抗爭新聞應相對更少，但穩定並未代表矛盾已解決，2021年仍屬於壓抑型穩定。

另一方面，關於2021年中共黨政情勢，台灣師大公民教育與活動學系教授黃信豪認為，在中共「二十大」之前，「內部鞏固」仍是中共第一要務，首先，中共黨政焦點會是為習近平第三個任期鋪路。2021年的焦點將是高調宣傳習近平在過去十年的政績，如順利建成小康社會、成功領導對抗疫情等。

其二，現中央政治局三位「60後」委員動向特別重要，包括胡春華、陳敏爾與丁薛祥。在習近平預期將有第三任的情況下，「二十大」是否安排接班人也非常重要。胡、陳、丁三人是否在未來一年多的時間內，有更多的職務安排或賦予重任，基本上決定了他們能否累積更上一層樓的資本。

黃信豪認為，雖然習近平重塑領導權威，但也使中共再次面臨接班危機。(楊家鑫／多維新聞)

其三，江澤民、胡錦濤後，中共政權再現接班危機。在過去二十年中共黨政發展的最大特色，就是克服了許多威權政體難以完成的「接班問題」，在年齡離退規範下，中共已完成兩次的領導人輪替。然而，如此集體領導的權力格局，也遭致「九龍治水」、「令不出中南海」的批評。習近平上台後的作為儘管重塑領導權威，但也使中共再次出現「接班危機」。