蔡英文新年的「變局」與「佈局」

在2021年新年談話中，蔡英文提到開放美國萊豬是經過「再三斟酌後的決定」，並首度說明理由，稱是為了她去年以降不斷強調的「變局」來做「佈局」，即所謂「在複雜多變的國際局勢中，為台灣佈一個永續生存的局」。 如果是對蔡英文談話脈絡不太熟悉的人，乍看之下很可能會覺得這個理由非常抽象與模糊，但若了解她的談話脈絡，則會發現，她這樣一說，其實同時解開了兩個謎，第一個是她不斷提到的「變局」究竟是什麼？第二，則是她對於變局是如何認識，因而做出「佈局」？

蔡英文發表2021年新年談話，強調開放美國萊豬是在為台灣布一個永續生存的橘。（台灣總統府供圖）

首先，從「變局」來看，蔡英文所謂的變局，畢竟不同於習近平所謂的「百年大變局」，是對中國大陸已經崛起、美國將不再獨霸的格局變化的認識，不帶有理性客觀、中立、乃至於善意，這也可從她在談話中把兩岸穩定擺在印太穩定之下窺見些許，顯然，蔡英文雖不否認、甚至也不斷強調世界正處於複雜變化中，但她的唯一依歸，仍是美國。

第二，則是她所謂的「佈局」。從她親自揭露的開放萊豬政策來看，蔡英文政府無異於傾全力押注於美國身上，雖然她的談話隻字未提美國，但以印太地區、萊豬、國際社會（international community）等關鍵詞，即凸顯其對美國寄望之深。而「再三斟酌」後開放萊豬，無疑要給美國「台灣真的是義無反顧」的印象，繼而希望鎖住台美關係。對此，她甚至稱開放萊豬是「行動上步步為營」。

但現實跟想象總有些距離，蔡英文所看到的變局，忽略了兩個最重要的「眉角」，首先是2020年台灣雖大張旗鼓贈援歐美數千萬片口罩，但最後在2020年5月與11月都沒能得到歐美諸國在世衛大會（WHA）主動提案讓台灣參與；甚至，在歐美紛紛獲得大量疫苗並開始施打後，台灣卻一滴都沒被分到，讓之前聲稱開放萊豬能夠得到「國際地位」的台衛福部長陳時中尷尬到只能寄希望於由世衛組織（WHO）主導的COVAX平台，顯然湧泉之恩得不到滴水之報。

再來，美國總統特朗普（Donald Trump）的任期僅剩十幾天，候任總統拜登（Joe Biden）的對華外交政策不會跟特朗普相同幾已是普世共識，這也是一種變局，而蔡英文又會如何因應？畢竟開放萊豬的前提是沒有前提，也就是台灣衡量變局後主動開放的，但美國對變局的響應乃至改變策略，並不在蔡英文的考慮之內，就此而言，相較於台灣白吃萊豬，恐怕後者的風險更大。

就兩岸關係來說，有評論認為，蔡英文的新年講話再度表示與北京對話的意願，是對中國大陸釋出善意，但事實上，若對2020年她的雙十講話記憶猶新，其言論是如出一轍、彷佛複製貼上，可以說，北京早已對她徹底失去信任，更何況她的「對等尊嚴」要求北京也不可能答應，因為北京和馬英九的「對等尊嚴」是建立在一中與九二共識的基礎上，民進黨與蔡英文並不支持這些政治基礎。

從這些角度來看，蔡英文對變局的佈局，實則是抗拒變局，因為她沒有明說國際局勢變遷的內容與方向，只希望能將一切維持在美台友好的氛圍下、極力防禦美台關係生變的任何可能。她認為台灣進口美國萊豬是「為台灣佈一個永續生存的局」，但蔡英文更應該要進一步吿知台灣人民的是，之後台灣可能還要承受什麼代價？