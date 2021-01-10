疑因世衛施壓　台灣放射師醫事團體名被改為「中華台北」

國際醫事放射師聯盟（ISRRT）疑遭世衛（WHO）施壓，將官網中台灣醫事團體的名稱從「台灣（Taiwan）」被改為「中華台北（Chinese Taipei）」。放射師公會全聯會理事長杜俊元表示，將持續表達抗議。

台灣傳媒報道，中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會，在ISRRT的官網被改名為「中華台北」。杜俊元稱，台灣加入ISRRT已超過50年，原本都是以台灣名義參加，但去年2月收到ISRRT的來信，表示受到世界衛生組織施壓，要求將「Taiwan」改為「Taiwan, China」或「Chinese Taipei」。

中華民國醫事放射學會和放射師公會全國聯合會，在ISRRT的官網被改為「中華台北（Chinese Taipei）」。（網上圖片）

他表示，當時台灣方面已表達抗議，ISRRT未有進一步動作；直到去年12月中再收到改名通知。雖然學會有去信抗議，但ISRRT並無回應，且直接更改官網名稱。

杜俊元指出，大陸並不在ISRRT，因此台灣方面未來不會放棄參加國際會議，避免發生過去類似聯合國的事件，一旦台灣退出，陸方趁機補上。他又指，學會方面將持續表達抗議，繼續在相關學術會議上努力，透過積極參與國際發表，提升台灣能見度。

中華民國醫事放射學會及放射師公會全國聯合會，去年2月收到ISRRT的來信，要求有關團體將改名。（網上圖片）

據了解，台灣組織並非首次要求改名。2018年，大陸透過世界衛生組織介入，向世界醫師會（WMA）施壓，要求「台灣醫師會」改名，將英文名稱中的「Taiwan」改成「Taipei」。世界醫師最終決議不要求台灣醫師會改名。