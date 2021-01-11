台灣新版護照今發行　放大「TAIWAN」字樣　台外長籲盡快換領

台灣外交部1月11日發行新版晶片護照，封面放大「TAIWAN」字樣，另將英文名「REPUBLIC OF CHINA」（中華民國）環繞於「國徽」外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。 台外交部長吳釗燮於新版護照發行首日，前往台外交部領務局視察新版護照申辦情況，並呼籲台灣民眾盡快申辦。

對於台灣新版晶片護照發行，吳釗燮說，這次新版護照除了保留原來護照元素之外，放大了「TAIWAN」，讓台灣辨識度更高，外交部已周知各國，並通知國際航空運輸協會協助通知各家航空公司，因此申辦新護照在世界通行絕對不會有問題。吳釗燮呼籲護照快到期的民眾趕快申辦，「即使舊護照還沒到期，還是可以申辦新護照」。

左側為台灣舊護照，右側為新護照。（網絡圖片）

據稱，現場有超過百位的台灣民眾排隊等待換發。

早前，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）1月10日宣布將解除美台官員互訪限制。有媒體就此對吳釗燮提問，吳表示，美國國務院透過蓬佩奧對外宣布跟台灣之間交往限制都取消，對台美關係提升是一件大事情，台灣外交部對美國做法表示誠摯歡迎與感謝之意，對於長期推動台美交往限制放寬或解禁的美國國會議員表達高度感謝之意。

吳釗燮說，「這些事情已推動一陣子」，台美互信不斷提升，因為台灣採取務實與負責的對外政策，接下來會用相同態度與作法，不斷提升跟美國的關係，台美共享自由民主人權普世價值，因此台美就國際上各項議題合作已經進展的台美全球合作伙伴，外交部不會鬆懈，會進一步提升台美關係。