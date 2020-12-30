台外長：一國兩制其實是「 一國一制共產」

根據台灣外交部12月30日所發布的新聞稿，台外交部長吳釗燮12月23日接受奧地利媒體「新聞報」（Die Presse）視訊專訪，闡述目前的台海局勢、美國拜登（Joe Biden）新政府上任後的台美關係及台歐盟關係等議題。吳釗燮表示，大陸政府40年來強調「一國兩制」下的「和平統一」，但近來已逐漸強化軍事準備與威脅。

他提到大陸強行通過「港版國安法」，證明一國兩制其實是「一國一制」，「也就是共產體制」，並指國安法剝奪香港的自由及人權，連一些民選議員都被取消資格，台灣人民目睹香港情勢後，更無法接受一國兩制。

台外交部長吳釗燮12月23日接受奧地利媒體「新聞報」（Die Presse）視訊專訪，闡述目前的台海局勢、美國拜登新政府上任後的台美關係及台歐盟關係等議題。 （台灣外交部提供）

吳釗燮指出，大陸不斷加強軍備， 2020年以來，解放軍更一再侵入台灣防空識別區並跨越海峽中線，另大陸也在東海、南海和中印邊界等地造成威脅。他說，大陸政府為迫使台灣接受其政治條件，頻頻挑釁，台灣面對大陸的軍事擴張，將強化台灣國防及不對稱戰力，同時深化與美、日及歐盟等理念相近國家的關係，以防兩岸發生衝突時或大陸內部不穩時成為「替罪羔羊」；台灣雖然身處大陸擴張的最前線，但深信民主終會獲勝。

對於拜登新政府即將上任，吳釗燮表示，台灣與美國兩黨都維持良好關係，在國會、行政部門、學術界和媒體界都有兩黨的朋友，政府有信心持續維持台美緊密友好關係。他認為，未來期望台美在經貿、安全及高層互訪上持續進展，重啟台美的「貿易投資暨架構協定」（TIFA）談判，並持續對台軍售及安排高層官員訪台。

吳釗燮說，拜登「總統當選人」（President-elect）重視人權、民主及自由的價值，台灣也會通過支持制裁朝鮮、捍衛宗教自由等對外政策，以及台美的「全球合作暨訓練架構」（ GCTF）等行動予以支持，展現台灣是全球的重要夥伴及良善力量。

吳釗燮也就台灣及歐洲國家關係表示，台歐雙邊合作近來大幅增進，不論在高層官員訪問及人權議題上，愈來愈多歐盟國家為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），他也表達期待台歐盟貿易關係深化，盡快就「雙邊投資協定」（BIA）展開協商。

吳釗燮談到今年9月捷克參議長維特齊（MilošVystrčil）訪台交流十分成功，台灣希望未來與歐盟各國有更多高層互訪的機會，也期待台灣在參與聯合國（UN）、WHO、國際民用航空組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織的訴求，獲得歐盟的支持，為世界做出貢獻。