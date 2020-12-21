台外長吳釗燮：盼加拿大與美澳等共同行動　使陸對攻台有所顧忌

台灣外交部長吳釗燮12月21日接受加拿大媒體訪問表示，北京對台灣軍事行動可能在「某個時間點發生」，雖然台灣不會向加拿大尋求直接軍事援助，但希望加拿大和美國、澳洲、日本、等理念相近民主國家，共同對中國大陸採取行動，讓其對進攻台灣有所顧忌。

吳釗燮向加拿大《環球郵報》（The Globe & Mail）表示，許多在台灣的民眾都認為，中國大陸可能已開始入侵台灣，對台軍事行動可能在「某個時間點發生」。他坦言，戰爭風險比過去幾十年來更高，「威脅更嚴重、真實，更令人震驚」。

吳釗燮指出，中共已在台灣社會建立立足點，台灣媒體近年來多次報道中共如何在台灣的新聞媒體、政黨、商業組織及廟宇，安插中共黨員以擴大影響力。他說，「看看他們對台灣的滲透活動」，中共在台灣設立代理人，試圖對台灣發動假訊息攻勢，台灣的網路或社群媒體可以看到各式各樣的假消息，有些甚至被主流媒體採用，「我們對此非常關注」。

解放軍軍機11月合共有26天飛至台灣空域。（台灣國防部）

除了網路攻擊外，吳釗燮也提及，解放軍軍機頻繁進入台灣周遭空域，有時甚至每日數次，每一次台灣都必須派出戰機升空回應，認為中共在試圖耗盡台灣的防空能力，「情況令人擔憂」。

吳釗燮表示，台灣不會向加拿大尋求直接軍事援助，但希望加拿大與美國、澳洲、日、歐洲和其他民主國家共同對中國大陸採取行動，讓其必須對進犯台灣有所顧忌。他讚許加拿大暫停與香港的引渡條例，並建議加拿大可和美國一樣，對鎮壓香港的中共官員實施「馬格尼茨基」制裁，向北京傳達「不容忍中國在全球各地日益激進作為」的訊息。

稱加拿大應效法美國關閉孔子學院

吳釗燮也認為加拿大應效法美國關閉孔子學院、驅逐北京國營媒體代表等作為，考慮制定類似台灣《反滲透法》，識別在加拿大為中國國營企業或親中組織服務的人。他認為，加拿大在思考為何中國能夠深入滲透加拿大社會之際，可持續在貿易投資領域強化台加關係，包括儘速簽署台加投資保障協定（FIPA），邀請台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等等。

吳釗燮也強調，所有民主國家都應該力挺台灣，因為台灣是民主的最前線，正面臨威權侵略。