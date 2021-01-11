台對美政策急轉彎？　親綠學者：蔡英文回歸馬英九路線

在即將下台的前夕，特朗普政府（Donald Trump）接連對台釋出利多，先是宣布美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台，後是全面解除台美交流限制。 不過政治色彩偏綠的台灣民意基金會董事長游盈隆，分析起近來台灣官方的回應卻得出「閃來閃去」的結論，他判斷，蔡英文本人和台灣外交系統，已開始接受並奉行馬英九時代「兩岸關係比外交關係重要」的主張，而這「很明顯違背台灣主流民意」，箇中政治意涵值得深入解讀。

特朗普政府接連對台釋出利多，蓬佩奧宣布美駐聯大使訪台、全面解除台美交流限制。. (Mauro Scrobogna/LaPresse via AP)

游盈隆1月10日在Facebook以「蔡英文立場逐漸靠近馬英九嗎？」為題連撰兩文，他說，蓬佩奧（Mike Pompeo）代表特朗普政府宣布美駐聯大使訪台、全面解除台美交流限制，兩項重要決定，背後究竟有多少蔡政府使力的痕迹很難查證，因為蔡政府相關官員講的話，真話和謊言難以分清楚，而回顧最近的過去，蔡政府對美外交的相關反應或作為，反而較為真實、值得借鏡。

他指出，蓬佩奧2020年11月12日在美國接受電台訪問，公開說「台灣從來不是中國的一部分」，此言一出，引起全世界的注意，而蔡政府的反應是：總統府說「注意到美國國務卿相關談話，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」、台灣外交部說「中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部份，這是事實，也是現狀」。游盈隆直言，這些回應都很古怪，不直接回應蓬佩奧的重要講話。

游盈隆點出，當時台灣總統府的聲明，是先凸顯蔡政府「維持現狀」的兩岸政策立場，再含糊地閃躲蓬佩奧的談話，「到底在怕什麼？內行人一聽就知道，台灣總統府怕北京不高興」。另外美國駐聯大使克拉夫特該年9月中旬、下旬，及12月談及台灣時，蔡政府相關部門的反應也都很冷淡。

台灣外交部長吳釗燮2020年9月22日透過美國電台，向美國大眾斬釘截鐵地說「（台灣）目前並不尋求與美國建立全面性外交關係」 （台灣外交部提供）

游盈隆認為，整個蔡政府最近對特朗普政府的回應，「坦白說，閃來閃去，很古怪」，判斷蔡英文本人和台灣外交系統，已開始接受並奉行馬英九時代「兩岸關係比外交關係重要」的主張，而這「很明顯違背台灣主流民意」。

他觀察，2020年9月下旬以來，民進黨政府對美外交政策的確有若干急轉彎的迹象，其中最明顯的莫過於台灣外交部長吳釗燮該年9月22日透過美國電台，向美國大眾斬釘截鐵地說「（台灣）目前並不尋求與美國建立全面性外交關係」，而這個舉動正好是美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台的最後一天，許多事情都顯得古怪。

長期關注台灣民意變化的游盈隆表示，特朗普任內，台美關係快速升温，美國國會與行政部門都對台灣伸出空前友好的雙手，包括售台具攻擊性的強大先進武器等等，都讓台灣人歡喜，普遍感受到「台美關係空前最佳」，在這樣的脈絡下，吳釗燮的「突兀說法」自然引起台灣社會嚴重關切。他主持的機構民調數據顯示，蔡政府「暫時不尋求與美國建交」的政策，贊成僅三成九，少於反對的四成三，雖顯示台灣民意陷入毫無共識或嚴重分歧的狀態，但也清楚揭示，蔡政府的這項政策未獲多數民意的肯定與支持。

游盈隆猜測，蔡政府為何會做這種決定，並繞過美國直接向全美人民宣示，到現在依然是一個謎，如果說柯拉克訪台後，蔡政府外交政策立刻急轉彎，那只有一個可能，就是北京對蔡英文發出嚴重警吿，迫使蔡英文迴歸馬英九路線，「兩岸關係比外交關係重要」。