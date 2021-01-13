美國駐聯合國大使取消訪台　台外交部：理解尊重，感到惋惜

當地時間周二（12日），美國國務院宣布，致力確保未來8天交接程序能夠順利完成，決定取消所有官員本周出訪計劃，包括原定今日到訪台灣的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。 在台灣，當局稱，對克拉夫特無法如期訪台感到惋惜，但歡迎克拉夫特未來能在適當時機來訪。

美國駐聯合國大使訪台計劃取消。（資料圖片）

因應美國總統當選人拜登（Joe Biden）20日將就任總統，美國國務院發聲明稱，取消本周所有官員出訪計劃。而原定於13日到15日期間訪問台灣的美國駐聯合國大使克拉夫特的計劃亦無法成行。

台灣外交部表示，美國國務院表示為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本周包括國務卿在內的所有官員出訪計畫，外交部對國務院的決定表示理解與尊重，對於克拉夫特因此無法如期率團訪台，感到惋惜，但歡迎她在未來適當時機來訪。

台灣總統府發言人表示，尊重美國國務院取消包括國務卿蓬佩奧等所有官員出訪計劃的決定，「但我們仍歡迎克拉夫特大使未來能有適當時機來訪」。

台灣的行政院亦回應稱，尊重美國政府的決定，未來仍歡迎美國官員於適當時機訪台。

台灣當局回應稱，尊重美國國務院決定。（網上圖片）

（綜合報道）