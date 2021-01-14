美國駐聯合國大使訪台計劃告吹　央視：蔡英文之流淪為笑柄

美國國務院1月12日宣布因應權力交接，宣佈取消官員外訪計劃，當中包括美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪問台灣的計劃。台灣外交部表示感到惋惜，但歡迎克拉夫特未來能在適當時機來訪。 大陸官媒央視《看台海》微信公眾號刊登時評稱，克拉夫特訪台計劃告吹，令蔡英文之流淪為笑柄，成為美國政客耍弄的馬戲猴。

據悉，這是特朗普政府官員近來第二次取消訪台。去年11月，美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）原計於該年底訪台，《紐約時報》在其出發前發文抨擊其「來台包機花費過高，及出訪時機不恰當」，惠勒隨後決定「延後」訪台計劃。對此，央視時評稱，「接二連三的當頭悶棍，把蔡英文之流在島內不停吹噓的所謂『台美關係』如何好、美國如何『友台』的煙火花吹落一地。」

蔡英文政府以行政命令方式宣布進口含瘦肉精美豬引起爭議，央視時評指，「民進黨當局上趕著開放含瘦肉精的美國豬肉進口，卻依舊沒能換來苦苦乞求的與美國簽署所謂『貿易協定』，令島內輿論哀嘆『毒豬白吃了』。」

台灣民眾黨立法院黨團抗議進口萊豬。（中央社）

時評還說，美國政客耍弄蔡英文之流早已不是一天兩天。民進黨一次次在世衛門口碰得灰頭土臉，正充分證明美方口惠而實不至的所謂「協助」，根本無法改變一個中國原則在國際社會的日益鞏固，「台獨」只會處處碰壁。

時評最後引用國台辦發言人朱鳳蓮的警告稱，民進黨當局勾連外部勢力，不顧民眾的利益和安全一意孤行，只會引發民眾更大的擔憂和義憤，最終被民眾拋棄。「如果蔡英文之流頑固地在『倚美謀獨』的錯誤道路上越走越遠，必將被徹底打回小丑原形，為世人所恥笑。」

（央視）