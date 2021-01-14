柯文哲：蔡英文答應「解決」日本核食問題　食言後日本「氣炸了」

台灣台北市長柯文哲1月13日接受廣播專訪時，爆料蔡英文曾私下答應日本開放福島核食，2018年的公投結果卻未能通過，讓日本「氣炸了」。 對此，台灣外交部表示，台灣政府以確保台人食品安全為前提，台灣外交部還表示，台日關係密切，食品公投單一議題不會影響台日長期全面性的廣泛友好關係。

柯文哲爆料，蔡英文當局繼開放萊豬後，可能也會面臨是否解禁日本核食問題，他指出，「核食不來，也是得罪日本」，這牽涉到台灣外交。他說，先前（2019年）訪日與安倍晉三胞弟、時任日本眾議院議員的岸信夫談話時，岸信夫就一直向他抱怨，「小英曾當面答應要解決核食」，也沒解決，讓日方氣炸了。

對於柯文哲在廣播專訪大爆料，台外交部發言人歐江安14日回應，對於日本食品進口的議題，台灣是依據民主法治而有公投，政府必須尊重人民依法行使公投的權利。 （屈彥辰／多維新聞）

柯文哲直言，岸信夫「很生氣」地向他抱怨，蔡英文在2016年尚未擔任台灣總統前，就曾答應訪台的岸信夫「上任後會處理核食問題」，但他無法證實訊息真偽，「這是日方講的。」

柯文哲表示，日本生氣的原因是現在全世界尚未開放核食的國家和地區，僅剩台灣、中國大陸及韓國。他說，岸信夫抱怨到，日韓是世仇就算了，「台日關係這麼好，怎麼會台灣與中國大陸一樣標準？」，甚至2018年台灣公投要通過禁止核食時，執政的民進黨也不為核食辯護，更讓日方「氣得快發瘋了」，而他只能回答，「我也沒辦法，這不是我管的。」

對於柯文哲在廣播專訪大爆料，台外交部發言人歐江安1月14日回應，對於日本食品進口的議題，台灣是依據民主法治而有公投，政府必須尊重人民依法行使公投的權利。

她強調，至於是否開放福島五縣食品的問題，台灣政府一貫的立場是確保台人食品安全的前提下，尊重食安主政機關台灣行政院食品安全辦公室、台灣衛福部，依據科學判斷以及國際標準做出的政策決定，外交部配合相關主政機關的政策決定，她特別申明的是台日關係密切，食品公投單一議題不會影響台日長期全面性的廣泛友好關係，台灣會持續透過管道跟日本方面做說明，讓他們了解台灣政府跟人民的相關態度跟立場。