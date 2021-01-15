台自製騰雲無人機　將加裝空對空導彈執行戰備

近期傳出，在台灣花高價向美國採購4架MQ-9B海上衛士無人機之後，由台灣「國家中山科學研究院」所研發的騰雲無人機，並未停頓測試工作，反而大規模展開試飛與部署測試。 據稱，在台灣台東志航基地的一角，目前進行測試的騰雲無人機原型機，數量已經增加至3架，可見得雖然對美採購無人機已經成功，但是台灣並未放棄自制無人機的工程。

據傳，台自制騰雲無人機，近期正在擴大測試規模，目前已經有3架原型機在台東志航基地進行測試，可能掛上台灣自制天劍1型空對空導彈。（陳宗逸／多維新聞）

消息指出，由於未來美製的MQ-9B海上衛士無人機，將裝上SeaVue精密監控雷達莢艙，專事進行海上偵照監控追監等任務，同時也被賦予未來台軍對美採購100套RGM-84L魚叉導彈的中繼導引工作，任務相當繁重，台灣暫時不會為MQ-9B採購武裝莢艙、使其具備擔任無人攻擊機的能力。MQ-9B的值勤彈性雖高，可以加上地獄火導彈、精靈炸彈以及反潛模組使用的不明型號空投魚雷等，但是台軍暫時未有投資此裝備的經費與能量。

台軍日前向美獲購價格高昂的4架MQ-9B海上衛士無人機，未來任務龐雜繁重，恐無執行戰鬥任務能量，故騰雲無人機將有機會填補戰術空隙。圖中的MQ-9B搭配有SeaVue精密偵照莢艙，台灣將會獲得。（Raytheon）

也因為MQ-9B的任務屬性已經幾乎被定位，而其餘無人機的任務範圍，則是中科院手上王牌騰雲無人機可以發揮的地方。雖然，騰雲無人機因為發動機外購的問題，目前暫時無法進行大量生產，僅能視乎美製Honeywell TPE331發動機釋出給台灣的能量而定。也因為騰雲無人機初步解決了發動機出力不夠、無法搭載武器的難題，TPE331發動機提供了高達1,650匹馬力的推力，使得騰雲無人機能夠搭配武裝的機會，獲得曙光。

騰雲無人機在獲得美製Honeywell TPE331發動機（圖左）之後，獲得1,650匹馬力推力，終於突破載重限制，足以搭載武器。原本騰雲無人機使用不明來源的日製轉子引擎（圖右），推進力不到50匹馬力。（U.S.A.F.／陳宗逸／多維新聞合成）

而目前另一項難題，則是騰雲無人機缺乏搭配美製空對地導彈的官方介面，故無法整合類似美製地獄火導彈等武器上機。另一方面，中科院也多年來沒有研發空對地導彈、類似地獄火導彈此種裝備的能力，不像中國大陸自制無人機，擁有搭配千變萬化的精準反坦克導彈、各型反物資導引炸彈等配備，中科院目前則將騰雲無人機的武裝配備，設定在中科院已經自立開發的導彈項目中，其中引人注目的，就是中科院擁有智財權的天劍1型空對空導彈。

才在2020年年底，美國空軍數次成功的以MQ-9A死神（Reaper）無人機，成功施放現役的偏軸發射型AIM-9X響尾蛇導彈，且成功在空中擊落靶機，這是世界軍事史的里程碑，首度有現役的無人機，使用空對空導彈進行戰鬥。

無人機能夠進行空戰，就已經將原本的武裝載台身份，進一步提升至無人戰機（UCAV）的身份，目前世界各國無人機，多僅能實施空對地攻擊，能夠實施空對空攻擊者，數量相當少。見到美軍已經完成試射工作，中科院也興起讓騰雲無人機加掛天劍1型短程空對空導彈的想法。

美軍成功使用MQ-9A死神無人機，進行AIM-9X導彈的試射，並且在2020年成功擊落靶機，開啟了無人機空戰的時代，無人戰機（UCAV）實戰時代到來，將改變近未來的空戰戰術。（U.S.A.F.）

由於中科院的騰雲無人機，未來操作者為台灣空軍，而空軍要如何運用騰雲無人機，使用天劍1型空對空導彈執行戰鬥任務？目前相關細節未明，是否有搭配IDF戰機、類似西方「忠誠僚機」（Loyal Wingman）的戰術使用？這對台軍未來率先踏入有人機與無人機的搭配作戰，是相當不錯的先期試驗規劃，但目前並未知台軍在此範疇的戰術研發現狀為何。

由於騰雲無人機，在研發推出初期，因為缺乏掛載武裝的能力，遭到外界一片質疑與譏諷，如今在解決發動機推力不足的問題之後，下一步將是執行佩掛武裝的界面設計與測試工作。騰雲無人機目前尚缺乏軍規GPS導引與遙攻能力，故僅掛載短程空對空導彈，執行有限度的作戰工作，搭配其在MQ-9B海上衛士值勤時，為其餘任務空檔填補的功能，具備基礎的偵照追監工作，可能也是騰雲無人機將優先考量的任務研改。掛上中科院自制空對空導彈，將是騰雲無人機再次驗證其自制能量的最好機會。