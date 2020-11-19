台國防部：新研發騰雲無人機預計2024年量產　可執行偵查監視任務

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣國防部副部長張哲平周四（19日）表示，由中山科學研究院研發的騰雲無人機預計2024年可以量產。他又指騰雲無人機與台灣先前向美國所購買的MQ-9B海上衛士無人機沒有衝突，兩者在性能等有差異。

據報道，騰雲無人機與美國長11米的MQ-9類似，根據中科院資料，該機功能包括多機操控、聯網導控與即時影像傳輸等，可於日夜執行情蒐、監視、偵查、環境研究。

騰雲無人機10月曾在台東空軍志航基地試飛。（中央社）

張哲平當日列席立法院財政委員會進行專題報告，並備質詢。他指出，騰雲無人機量產的時間無關於關鍵技術的瓶頸，而是程序問題，空軍要先做戰術測評以符合作戰需求，才可以正式建案進入量產。至於正式建案需要一年半的時間，從2021年完成作戰測評再經過建案，國防部認為最快是要到2024年。

中科院副院長羅意中亦在會上指出，現在該案尚在系統整合階段，因該機使用的光電球、雷達都屬自製，仍在整合，預計明年上半年會做研發測評，下半年完成作戰測評並結案。

美國國防部早前宣布批准售台4架MQ-9B海上衛士無人機，總額約6億美元（約46億港元）。對於購買MQ-9B是否影響騰雲無人機發展，張哲平稱兩者的在空性能及未來部署運用存在差異，故沒有關連，並解釋MQ-9B屬於戰略型，可以長滯空、長距離、偵蒐範圍廣大，騰雲機則屬於戰術層級的無人機，兩者要交互搭配，對台軍來說都有需要。

（中央社）

台軍引進4架美製MQ-9無人機　《環時》引大陸專家：戰時將淪靶機
台灣購入4架美製MQ-9B無人機　將裝配與日本同級裝備
台陸軍擬採購50套戰術近程無人機　強化監偵效能即時獲得戰場情報
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。