台女赴無精症前男友住所大叫「我懷你孩子」 　遭控誹謗罪起訴

基隆市有一對情侶分手後，女方懷孕，但男方堅持他是柯林菲特氏症（Klinefelter syndrome）患者，無法使人受孕，雙方發生多次爭執。女方後來與友人到男方家理論，在騎樓大聲喊「某某某我懷孕你孩子」，被男方提告。基隆地檢署近日偵結，將女子依誹謗罪嫌提起公訴。

基隆地檢署起訴書指出，A男與B女為前男女朋友關係，2人分手後，B女懷孕，但A男自稱是「柯林菲特氏症」患者，無法使人受孕，雙方因此事曾發生多次爭執。

柯林菲特氏症是一種染色體異常的疾病，又被稱為無精症，會造成男性雄性特徵不明顯，並有精子稀少或無精子等情形（iStock/GettyImages）

108年某月，B女與多名友人到A男家外要找其父母理論，B女在騎樓多數人得共見共聞場所，大聲說某某某讓她懷孕等語，A男不滿提告。A男提出醫院診斷證明書佐證他是「柯林菲特氏症」患者，堅稱無法使人自然受孕。B女坦承有說她已懷孕，是A男的孩子，但矢口否認有誹謗犯行，辯稱沒有說告訴人不負責任云云。

基隆地檢署指出，B女在案發前已知悉告訴人因生理缺陷，無法產生精子使人受孕，依診斷書認定B女涉犯誹謗罪嫌起訴。據醫師指出，柯林菲特氏症是一種染色體異常的疾病，又被稱為無精症，會造成男性雄性特徵不明顯，並有精子稀少或無精子等情形。

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