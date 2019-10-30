絕對是親生！台女無意中找到父母婚紗照　網友驚呼：你是複製人吧

俗話說「有其父必有其子」，孩子不僅行為模式像父母，連長相都是同一個模子刻出來的！日前，台灣一名女網友在Facebook分享父母當年的婚紗照，更幽默的表示「小孩真的不能偷生啊！」，網友看到照片紛紛驚呼，因為女網友和照片中的母親幾乎一模一樣！

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女網友宜米塔在《爆廢公社二館》貼出照片，並在文中寫道：「無意中翻到爸媽的婚紗照，好多人都說我根本是媽咪的翻版。」從照片可見，女網友長的跟母親當年如出一轍，水汪汪的大眼、深邃的雙眼皮，再搭上甜美的笑容，讓她也忍不住自嘲：「印證了小孩真的不能偷生啊！」

網友看見照片後，也紛紛留言讚嘆：「根本就是複製貼上呀」、「超像，而且很漂亮」、「笑容很甜！根本是跨時代同一人！」。

網友也糾正原PO的說法：「小孩不能偷生是說像爸爸啦」、「只能證明妳媽沒有抱錯」、「所以妳真的不是路邊抱回來的」。

也有人開玩笑表示：「只有我覺得妳爸很帥嗎？」、「是說爸爸也蠻帥的其實，基因優良啊」。

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