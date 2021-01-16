高雄民進黨議員王浩宇遭罷免創先例　民進黨批國民黨造成政治對立

高雄民進黨籍市議員王浩宇罷免案在周六（16日）舉行投票，桃園市選委會在晚上6時30許完成計票，同意票數超越門檻，罷免案獲得通過，成為台灣史上首名被罷免的直轄市市議員。 國民黨事後發聲明，指事件是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時也警告執政黨莫非低估民意反撲。 民進黨則指國民黨罷免案中有明顯介入動員，造成政治對立，非台灣之福，也非多數人民所樂見，對此表示遺憾。

桃園市選委會統計，王浩宇罷免案投票人數共有92226人，投票率約28%，其中同意票84582票，不同意票7128票，無效票516票。國民黨表示，罷免王浩宇的難度相當高，其此前以約1.6萬票當選，罷免門檻卻是8萬多票，是當選票數5倍以上，故今次涉及選區中壢區的選民自主踴躍投票，再次向各界展現台灣的優質民主，對於明顯不適任的民意代表，人民不會再寬容下去。

高雄民進黨籍市議員王浩宇罷免案獲得通過，成為台灣史上首名被罷免的直轄市市議員。（中央社）

國民黨批評，王浩宇是以綠黨身分當選，爾後改投民進黨，並且爭議言行罄竹難書，引發強烈負面評價。罷免案通過是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝。國民黨並強調，面對未來其他地區的罷免案，王浩宇罷免案展現的將是強烈鼓舞，國民黨將研議未來的參與方式，將適時協助公民團體讓人民表達意見。

民進黨則稱，選舉與罷免都是憲法保障人民行使的基本權利，尊重民眾行使罷免權及其結果。但認為在罷免案中，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部都明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福，也非多數人民所樂見，對此表示遺憾。民進黨指，勉勵全體從政同志仍應堅守崗位，善盡職責，從地方到中央，不論政務首長或民意代表，都要繼續堅持理念、克盡職守，實踐對人民的承諾，全心全意為台灣打拼。

（中央社）