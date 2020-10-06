高雄設立「香港專區」網頁　詳列政策規範方便港人諮詢

在台灣，高雄市在周二（6日）宣布「香港專區」網頁正式上線，詳列相關政策規範，以及所能提供的協助，方便香港人查詢利用。 高市府行政暨國際處長項賓和表示，建置「香港專區」網頁，除了要強化資源政策統整，也希望在面對相關問題時能更迅速反應，展現高市府對香港事務的重視。

高雄市政府設立「香港專區」網頁，方便香港人查詢利用。（網頁截圖）

據介紹「香港專區」網頁以居（住）留、創（就）業、教育及社會扶助為四大主軸，提供高雄目前具備的協助服務與諮詢專線，給予香港人便捷取得資源的管道。此外，網頁同時期盼藉由過程中的意見回饋，使相關局處可以修正相關配套措施，令「香港專區」的服務內容能更為全面、友善。

另一方面，《中央社》報道指，為更貼近香港人的心聲，高市府也透過交流茶會，面對面邀請在高雄就學、創業的香港人，討論對生活、就業、教育等多面向議題，了解意見、需求及經驗為政策提供更多元建言。

報道稱，與會港人有提及喜愛高雄的生活步調與環境，希望能在高雄長久發展。他們除了感謝高市府重視港人心聲，也期待能擁有正確即時的資訊洽詢管道，讓有意願在高雄深耕的香港朋友都能便利的獲得需要協助。對此，高市府強調會從香港人角度檢視現行政策，以促成高雄建構適合港人的支援機制。

（綜合報道）