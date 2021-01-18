國民黨大陸部主任：兩岸應協商恢復陸生赴台就讀

受到兩岸關係不佳及新冠肺炎影響，2020年陸生赴台註冊率僅38.4％。對此，國民黨大陸事務部主任左正東稱，「對台灣來說，是很可惜的事情」。 左正東提到，大陸教育部在2020年4月9日頒佈公文，停止大陸新生來台就學，「這也是有前因後果，不是不可以努力的」，他呼籲台灣對境外生一視同仁，公平對待陸生，並向大陸要求，解除陸生新生來台禁令，也可獲得大陸年輕人與民眾對台灣的肯定與信心。

近期農曆新年即將到來，在台就讀的陸生舊生大多不敢返回大陸過節，因為2020年台灣政策對陸生有相當多障礙，最後才放行陸生返台，有陸生擔心一個寒假過後，境外生政策恐又生變。

國民黨大陸部主任左正東認為，台灣應該取消對陸生的歧視、兩岸政府應該協商重新開放陸生赴台就讀。（楊騰凱／多維新聞）

而陸生返台的過程中，需要依照台灣政策實行隔離，其中防疫旅館費用高昂者不少，對未持有居留證、無法申請補助的陸生造成強大經濟負擔，左正東認為，面對所有境外生理應一視同仁，不應當有所差異，「公平對待很重要」，如果官方預算無法支應境外生防疫住宿等補助，所有境外生都應當比照辦理，而假設能夠提供補貼，所有境外生也理應全面享有，「我們怎麼做，會影響他們怎麼看待台灣」。

據悉，若是大陸地區以外華人學生赴台就讀，以僑生名義申請的話，能享有台灣的僑務委員會補助防疫旅館經費，包含香港、澳門籍學生都能準用此規定，提出申請，除去外籍生身分者，華人學生僅有陸生無法申請此項補助，不少陸生隔離期間的旅館費用即高達三、四萬元新台幣。

根據台灣陸生聯招會數據，2020年招生成效，名額總共1,500人，但報考人數僅721名，報考率僅48.1％，註冊人數為576人，註冊率僅38.4％，數據創歷史新低，大陸交換生與專班研修生政策更未啟動，學士班更已歸零，顯示2011年「陸生元年」迄今，已面臨招生最慘淡的一年，左正東呼籲兩岸政府應該協商解決這個問題。