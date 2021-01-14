回應克拉夫特與蔡英文視像會面　大陸外交部：美政客將付沉重代價

美國常駐聯合國代表克拉夫特取消訪台，改於周四（14日）與台灣總統蔡英文舉行視像通話。在北京，外交部發言人趙立堅表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，中方將繼續採取一切必要措施，堅決維護自身主權安全利益，並稱美方一些政客必將為其錯誤言行付出沉重代價。

克拉夫特與蔡英文與視像會面。（美聯社）

克拉夫特就與蔡英文通話在Twitter發文稱，由於北京當局阻撓，台灣不能通過聯合國、世衛大會等平台分享抗疫成功經驗。對此趙立堅表示，克拉夫特嚴重干擾中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美國在台灣問題上的政治承諾；強調聯合國是由主權國家組成的，台灣參與國際組織，包括世衛組織活動，須按一中原則處理，這亦是聯合國大會第2758號決議和世衛大會251號決議確認的重要原則。

趙立堅又指，中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，新冠肺炎疫情以來陸方已多次及時向台方通報疫情防控最新消息，對台方參與全球衛生事務作出妥善安排。而台灣設有《國際衛生條例》聯絡點，與世衛及各國的信息交流是暢通的。

另外，針對美國副國務卿克拉奇（Keith Krach）周三（13日）在Twitter表示，國務卿蓬佩奧解除美國政府與台灣交往限制，給予台灣「自由國家地位」，趙立堅表示上述言論嚴重違背國際關係基本準則，中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即停止借台灣問題進行政治操弄，停止美台官方交往和提升實質關係。

（中國外交部）