美候任國務卿申明延續對台承諾　台外交部：誠摯感謝

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-01-20 16:02

美國參議院外交委員會美東時間1月19日召開候任國務卿布林肯（Antony Blinken）人事聽證會，布林肯談及台灣政策，表示會信守對台承諾，並支持台灣參加國際組織等。 台灣外交部稱，這展現拜了登政府的挺台立場，台灣誠摯感謝布林肯公開表達對台灣的堅定支持。

在聽證會上，布林肯表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，拜登（Joe Biden）政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力（自我防衛）。布林肯指，他也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，又稱蓬佩奧（Mike Pompeo）此前頒佈的一些規定，他的團隊會依據《與台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）仔細研究。

布林肯還稱，他曾在蔡英文競選期間在國務院接待她，她成為總統後後雙方也多次進行談話，他當時身分為副國務卿，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

台外交部發言人歐江安當地時間1月20日表示，外交部注意到美國務卿提名人布林肯出席美國聯邦參議院外交委員會召開的任命聽證會中，公開表達對台灣的強勁支持，展現拜登政府的挺台立場。 （屈彥辰／多維新聞）

對此，台外交部發言人歐江安1月20日表示，外交部注意到美國務卿提名人布林肯出席美國聯邦參議院外交委員會召開的任命聽證會中，公開表達對台灣的強勁支持，展現拜登政府的挺台立場。

她說明，國務卿提名人布林肯在回應參議員詢問時表示，拜登政府將延續美國對《與台灣關係法》的跨黨派承諾，並盼台灣能在國際上，包括國際組織中扮演更重要角色，而布林肯也指出，美國國務院將依據《與台灣保證法》，檢視對台交往準則。

歐江安強調，外交部誠摯感謝國務卿提名人布林肯公開表達對台灣的堅定支持，未來台灣政府將持續在既有良好基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。