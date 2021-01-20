柯文哲日媒受訪稱2024年想選總統　支持核食通過檢驗開放進口

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-20 21:54

日媒《產經新聞》周二（19日）晚間刊登台北市長柯文哲專訪，柯文哲在訪問中表示，希望參選2024台灣總統大選；對於日本福島五縣核食是否開放進口，柯文哲認為，若通過科學檢驗並標示產地，就可以進口。

報道形容柯文哲是「被認為2024下屆台灣總統大選的強有力候選人」。柯文哲在專訪中表示，台灣政治與司法需要重大改革，他參選是為願實現自己的政策理念，不過柯也提到，當前國際局勢和台灣政局的不確定性大，2024大選前民意調查的支持率是否超過20％，也是他判斷究竟正式參選的依據之一。

柯文哲表示，自己參選總統是為了實現政治理念。（資料圖片）

柯文哲在專訪中也提到未來兩岸關係，他說，台灣夾在美中兩大強國之間，不可能單獨對抗中國大陸，應該是「可以與中國保持距離」，又指這方面可以參考日本的應對方式，因為日本同樣被夾在兩大國之間。他又指，台北市會繼續支援遭到中國打壓的香港泛民主派，但不會對外公開，因為「不需要刺激中國」。

在新冠肺炎防疫方面，柯文哲指出，台灣能夠防疫成功，是因為早期就管制入境，以及市民有高度防疫意識。外科醫生出身的柯文哲建議，日本若要控制疫情，首先必須先「止血」，控制疫情擴散；其次是幫助受創嚴重的企業，給予「輸血」，接下來再進行經濟振興對策的「手術」，「若是沒有先止血，就進行手術，是很危險的」。

柯文哲於2014年首度當選台北市長，成為台北市改制直轄市後首位無黨籍市長，並於2018年成功連任。2019年7月31日，柯文哲完成台灣民眾黨創黨登記，並出任首任黨主席。柯文哲一度被認為有望參選2020台灣總統，然而他最終沒有連署參選，但他帶領的民眾黨在選舉中獲得5席不分區立法委員，躍升為立法院第三大黨。

（產經新聞）