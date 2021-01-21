美駐聯國大使卸任前籲支持台灣參與國際組織　台外交部：非常感動

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-21 18:45

當地時間周二（19日），被中國制裁的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在任期結束前發表撐台言論。她說，「世界各國應該團結對抗中國企圖排擠並孤立台灣的作為，美國決心為此作出努力」。 在台灣，國際組織司長陳龍錦在今日（21日）舉行的外交部例行記者會上表示，克拉夫特的言詞讓台灣非常感動，台方對此由衷感謝，盼未來能持續維持良好友誼與合作關係。

陳龍錦表示，台灣外交部注意到克拉夫特離任前錄製挺台影片，內容除了再次呼籲不應將台灣排除在國際組織與會議，也重申台灣參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等必要性，同時批評聯合國拒絕台灣民眾參訪是不合理的政策。台灣對此表示由衷感謝。

The U.S. enjoys a strong bond with Taiwan, rooted in shared values and a shared vision for peace, prosperity & security. This relationship will continue to grow & strengthen. We will continue to call for an appropriate role for Taiwan on the global stage. https://t.co/nawbdk2gp6 — U.S. Ambassador to the United Nations (@USAmbUN) January 20, 2021

克拉夫特在Twitter賬戶中發布撐台灣影片指，「現在是世界各國站在一起反對中國努力排斥和孤立台灣的時候了。所有聯合國會員國應認識到台灣有意義地參與國際組織的好處，以及不斷排斥台灣所造成的損害」。

2019年9月起，克拉夫特出任美國駐聯合國大使，連日來曾多次發表撐台灣的相關言論。據了解，她卸任後，將由托馬斯 格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）出任美國駐聯合國大使一職。

（中央社）