蔡英文視察台軍特戰部隊　稱去年至今偵獲2000架解放軍軍機

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-01-25 19:55

台灣總統蔡英文1月25日前往台灣陸軍特戰指揮部北部部隊、陽明山嵩山雷達站，除了慰勉官兵外，也實際視導多項戰訓實況演練，在與雷達站與官兵會餐時，蔡英文更表示，從去年到現在，雷達站共偵獲將近2000架解放軍軍機，以及超過400艘解放軍軍艦，讓台灣能夠迅速前往監控、驅離，全面守護海空域。

此次視導行程中，蔡英文首先抵達台灣陸軍特戰指揮部北部部隊，聽取任務簡報，並視導多項戰訓實況演練；隨後前往陽明山嵩山雷達站，並實地了解官兵工作區及生活設施環境，並與官兵們會餐及頒發「加菜金」。

蔡英文也藉陽明山嵩山雷達站與官兵會餐的場合致詞，她表示，前陣子寒流來襲陽明山下雪，大家忍耐惡劣的氣候，為台灣24小時守護海空域，真的是非常辛苦，也因為有各位堅守崗位，民眾才能夠如常生活，安心過年，大家都是「中華民國的鋼鐵勁旅」。

蔡英文指出，只要看到大家堅守崗位，完美執行勤務，這就是一個三軍統帥最開心，也最放心的事情，她要拜託大家一起來完成。蔡英文接着指出，從今天她所聽到的簡報中，從去年到現在，「我們的雷達站共偵獲了將近2,000架的共機，以及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往監控、驅離，全面守護海空域。」

此次蔡英文的視導行程，國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、台軍參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、海軍司令劉志斌、第三作戰區指揮官鍾樹明等，亦分別出席慰勉行程。