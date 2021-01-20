蔡英文：從學術角度而言　中國是很「有趣」的經濟體

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-20 18:15

台灣總統蔡英文1月20日主持民進黨中常會。她在會中表示，從學術研究角度來看，中國是一個很有趣的經濟體，但兩岸的經濟、貿易、投資都不是隻是純經濟的考量，還有國家安全的考量。 她表示，台灣將來的發展策略，將在新的情勢底下持續超前部署經濟戰略，重點在於讓台灣能夠繼續扮演全球經濟的關鍵角色，同時也會成為創新國度、包容社會、永續環境的重要典範。

民進黨中常會邀請中華經濟研究院第一所所長劉孟俊以「2020年中共中央經濟工作會議內涵之研析」為題進行專案報吿。蔡英文聽完報吿後表示，中國經濟是一個需要持續關注的議題，要持續觀察中國經濟的成長跟發展。

蔡英文表示，從學術研究角度來看，中國是一個很有趣的經濟體，但兩岸的經濟、貿易、投資都不是隻是純經濟的考量，還有國家安全的考量。」（民進黨提供）

她認為，中國以出口為導向，帶動經濟發展可能到了一定的階段，也難怪開始提高內需的成長，畢竟中國是一個大陸型的經濟體，這麼大的經濟體，不可能持續都是用出口來帶動成長，所以發展國內的需求與市場，確實也是一個將來必走的路。

蔡英文也指，中國不是完全的自由市場的國家，突然出現反壟斷法，這通常都是在高度資本化的市場裏面才會出現的事情，所以值得觀察；就是說，在中國這麼一個非完全自由化市場的大型經濟體之中，居然出現反壟斷法，「這是政治還是經濟導向的事情，確實是值得我們去觀察的」。

蔡英文表示，如果從學術研究角度來看，中國是一個很有趣的經濟體，因為世界上從沒有出現過這麼大一個經濟體，有這樣一個發展的路徑，國土裏面有這麼多的多樣性，在這樣的情況底下，怎麼樣面對未來的經濟發展，跟對外經貿、政治關係的相互鏈接，對學者來講，是一個很好的研究；但是對於台灣在地理上這麼近的國家，貿易、投資關係也有相當淵源的情況下，台灣尤其要去重視。

蔡英文強調，長期以來，台灣的關注度主要都還是在台商，因為台商還是在過去幾年是帶動出口成長的重要指標，到現在為止還是；但是在民進黨執政之後，台灣經濟發展策略也確實開始修正，兩岸之間的這種關係，在經濟的關係上也開始發生改變。她的觀察是現在是一個變動期，在這個變動期當中，讓台灣的經濟能夠得到最大的效益，但是風險可以降到最低，這就是台灣政策上重要的原則。

蔡英文也提及，兩岸的經濟、貿易、投資都不是隻是純經濟的考量，還有國家安全的考量，帶給台灣相當重要的意義，台灣內部願意從事大陸經濟研究的，她都非常敬佩，因為那麼大的經濟體，要研究很透，尤其是某種程度，很多的資訊不透明的情況下，要研究得很透，確實是要一番功夫。