台成人網自製逼真地鐵車廂拍日式「痴漢」AV惹爭議　捷運強烈譴責

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-26 10:14

居然有人公然在台北捷運啪啪啪？台灣成人頻道SWAG影片中竟出現捷運車廂場景，影片中沒幾個乘客疑似深夜進行拍攝，經了解，SWAG為還原日本AV的癡漢系列經典作品，量身打造擬真的捷運車廂，號稱完全依照北捷車廂打造，讓網友誤以為是真的在車廂拍攝，對此，北捷強烈譴責業者仿捷運月台及車廂，企圖誤導民眾，請社會大眾勿上當。

據了解，SWAG認為華語地區缺乏車廂癡漢系統的AV，因此斥資打造擬真捷運車廂，標榜從月台到車廂內部的構造、椅子、色調、扶手等，均全依照捷運車廂來仿造，為了讓觀眾更有臨場感，還有工作人員在窗外推動廣告燈箱，模擬列車往前移動的感覺。

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對此，北捷嚴正澄清，業者是以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行，並強烈譴責業者以仿捷運場站、車廂擬真布景，拍攝不雅情色影、照片，企圖以此宣傳手法誤導民眾吸引會員，請社會大眾切勿上當信以為真。

北捷表示，長期均透過各種方式宣導性騷擾防治，對婦幼安全的維護不遺餘力，像是規畫安心候車區、設置廁所求助鈴、實施反偷拍偵測、提供計程車叫車資訊等，民眾在列車上若需要協助，也可透過通話器告知車站服務人員。

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