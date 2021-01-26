中美軍機於台西南空域「交錯而過」　台空軍戰機起飛監控

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-01-26 14:50

追蹤飛機動態的Twitter帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）指，一架美國海軍EP-3E白羊偵察機與一架解放軍運-8G「高新三號」遠程電子干擾機，今日（1月26日）同時現蹤台灣西南空域，彼此交錯而過。

美國海軍EP-3E偵察機與解放軍運-8G電子干擾機，同時現蹤台灣西南空域。（Twitter）

台灣《自由時報》引述「飛機守望」報道，美國海軍EP-3E從巴士海峽現身，經西南空域朝中國方向前進，解放軍運-8G電子干擾機同時現身西南空域，雙方偵察機交錯飛行。台灣空軍戰機起飛監控。

據了解，大陸於本月23日及24日，連續兩天共派28架次軍機，包括戰鬥機、轟炸機等戰機飛越台灣西南空域。美國空軍一架U2S高空偵察機昨日（1月25日）亦飛入台灣東部防空識別區，再往南海方向飛行，最接近時距離台灣東北部海岸線僅41.7公里。

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1月23日至1月24日，解放軍共派出28架次軍機進入台灣西南空域，並且皆以戰鬥機、轟炸機等作戰機種為主，其中就包括轟-6K轟炸機。

轟-6K是轟-6的深度改進型號，於2007年首次曝光，全身獲得重新設計，機首安裝大型雷達，駕駛艙實現「玻璃座艙化」，更新電子設備，佈置彈射逃生系統，改用俄製D30-KP-2發動機，機翼下共有6個掛點。其主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。

（自由時報）