【台捷運拍AV】不提告原因曝光　曾默許波多野結衣悠遊卡被批雙標

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-27 09:40

成人頻道SWAG，為了向經典致敬，推出「捷運系列」影片，並擬真打造台灣捷運車廂，讓民眾看到驚呼：「是在末班車拍攝影片？」針對業者仿捷運車廂拍攝成人影片，捷運警察大隊刑事組長葉錦洲表示，除非確認業者是在公眾場合拍攝，或任意散播以片，否則無法取締。

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葉錦洲指出，雖然影片是擬真北捷車廂進行拍攝，但由於沒有侵害到北捷的商標權，因此無法向業者提告；是否涉及妨礙風化問題，葉錦洲說，除非業者是在公眾場合進行拍攝，或是任意發布影片才有可能觸法，但實際場景是業者自行打造，且該平台為會員制，非會員無法觀賞，因此無從取締。

北捷今日則再度表示，強烈譴責業者以仿真捷運場站及車廂場景拍攝成人影片，誤導民眾或是藉此打廣告增加會員，法律層面確實無法對業者提告，因此僅能不斷宣導民眾不要上當。

另有民眾質疑，先前悠遊卡公司發行日本女優波多野結衣悠遊卡，北捷並未對此回應，此次卻對成人影片做出強烈譴責，是否雙重標準。對此，北捷說明，悠遊卡並非台北捷運公司發行，且無法影射捷運或其車廂，但成人影片擬真捷運車廂場景會誤導民眾，因此第一時間就出面回應及進行宣導。

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