涉陳水扁國務機要費案潛逃被通緝　黃芳彥傳美國加州舉槍自盡

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-29 01:42

涉及台灣前總統陳水扁國務機要費案的台北新光醫院前副院長黃芳彥，據台灣傳媒報道，他數日前在美國加州一輛汽車內舉槍自盡。 報道指出，黃芳彥的通緝令在2034年屆滿，台北地檢署現時須透過司法互助與美方確認黃芳彥的死訊，才能給予不起訴處分。

黃芳彥傳在美國加州自殺身亡。（聯合新聞網）

據介紹，黃芳彥涉幫陳水扁與妻子吳淑珍海外洗錢達2.8億元（新台幣．下同）後，於2008年底逃亡美國。黃芳彥其後主動供認有幫吳淑珍保管75件珠寶鑽石，總價約1億元，因而在2009年被當時的特偵組通緝名列「特偵緝字第1號」，故未在一般的法務部調查局外逃通緝犯名單中。2009年3月18日，特偵組對黃芳彥發布通緝令，直至2034年1月25日，黃芳彥87歲時才屆滿。

黃芳彥是陳水扁案首位被通緝的被告，檢方認為他涉替吳淑珍洗錢2.8億元並保管價值約1億元的75件珠寶鑽石，犯洗錢罪。由於黃芳彥逃亡美國、傳拘未到，故發布通緝令並報結，另由外交部註銷其台灣護照。

台灣前總統陳水扁。（聯合新聞網）

對於黃芳彥的死訊，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中在晚間回應指感到震驚及遺憾，祈願黃芳彥能夠安息，家屬節哀順變。

（綜合報道）