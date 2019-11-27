保外就醫狂打「擦邊球」　陳水扁藉訪友替台獨政黨站台

於2015年獲准保外就醫的台灣前總統陳水扁，儘管監管單位台中監獄強調陳的保外就醫條件為「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」，但近期持續打擦邊球，27日，他以訪友和上香祈福為名，公開出面為台獨政黨「一邊一國行動黨」站台，不但左打宋楚瑜，痛批宋「選第五次，他不膩我都膩了」，還右打民進黨，嘲諷蔡英文「曾說『中華民國』是流亡政府，現在卻最認同」，砲火全開姿態頗有要大剌剌戴罪重回政壇的意味。

陳水扁於11月27日在先後在嘉義市與雲林縣展開公開活動。陳先在嘉義市諸羅山塑膠五金賣場拜訪台獨政黨「一邊一國行動黨」嘉義站長沈升益，隨後與沈一同前往雲林縣玉樹宮上香祈福，為一邊一國參選人站台輔選並爭取政黨票。

過程中陳水扁雖拄著枴杖但看起來精神抖擻，並手持麥克風公開發言，還中氣十足地猛批蔡英文、韓國瑜與宋楚瑜。他並對近日在台灣吵得沸沸揚揚的「王立強共諜案」坦言並不奇怪，強調「從以前至今，匪諜就在你身邊，這是大家都非常清楚的事，但自馬英九擔任總統至今，這種情況越來越嚴重」。

自稱選總統時曾有共諜介入

陳還自稱擔任總統時也曾有共諜介入選舉，其稱曾有一名友黨黨主席引薦一名香港生意人求見，對還還稱只要可以見面，香港生意人就會資助民進黨新台幣5000萬元。陳水扁表示，自己當時就認為這樣的行動背後一定有任務及目的，故加以拒絕。

陳水扁同時公開批評國民黨總統參選人韓國瑜、親民黨總統參選人宋楚瑜是「裝窮」騙選票，更說宋楚瑜選第五次「他不膩我都膩了，又不是五度五關獎五萬（台灣早期知名綜藝節目「五燈獎」口號）。」

陳水扁說，「假仙（台語，指裝模作樣）難免，畢竟是人性」，但為了選舉假裝家裏很窮騙選票就沒有必要，陳水扁指宋楚瑜跟陳一起競選總統時，宋曾自稱「窮到母親廁所門壞掉沒錢修」，陳質疑這樣的說法根本不可能，「官做這麼大，卻窮到沒錢修理，後來興票案爆發後，才知道他是假仙，這不是騙選票什麼叫騙選票。」

陳水扁（左）20日簽署同意列一邊一國行動黨的不分區立委參選人。（中央社）

陳水扁同時批評蔡英文對「中華民國」的擁抱，強調民調顯示蔡英文居然是最認同「中華民國」的，比韓國瑜、宋楚瑜都高，這讓人覺得很奇怪，也讓他無法接受。陳水扁強調，蔡英文曾說「『中華民國』是流亡政府」，還也曾問出「『中華民國』是什麼碗粿」的質疑，如今蔡英文卻被認為最認同「中華民國」。陳水扁高喊，「如果民進黨最後只能支持中華民國，台灣這條路將永遠走不出來」，藉此為台獨政黨拉抬聲勢。

對於陳水扁此次在嘉義、雲林的行為是否觸及違反保外就醫規則，台中監獄副典獄長戴明偉僅稱，陳水扁先前曾透過醫療小組報備參加扁友會訪友行程，至於是否有違規，將深入了解。