親信潛逃美國12年舉槍自盡　陳水扁發文悼念讚黃芳彥「無名英雄」

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-29 13:32

台灣心臟麻醉手術權威、陳水扁家族親信黃芳彥在美國身忙。陳水扁1月28日深夜表示，「簡直沒辦法相信這是真的」，更讓他回想2003年沙士（SARS）期間，黃芳彥建議他召開國安高層會議，並在相關單位間居中協調，把被封院的「和平醫院」重大確診病患，轉送「國軍807總醫院」收治隔離，還寫好遺囑自吿奮勇的住進專責醫院，讚許黃芳彥是功成不居的無名英雄。

美國加州爾灣市警察局證實前新光醫院副院長黃芳彥過世，但相關細節仍不方便對外說明。圖為爾灣市警局。（中央社）

新光醫院前副院長黃芳彥是陳水扁親信。1985年陳水扁妻子吳淑珍出車禍送到台大醫院時，由黃擔任麻醉醫師，吳淑珍後來的復健工作，也由在台大醫院擔任物理治療師的黃妻負責；1995年左右，黃芳彥大兒子因氣喘發作猝死，罹患乳癌的太太也於一年後逝世，換扁家伸出援手，兩家交情深厚。

陳水邊當選台灣總統後，相當倚重黃芳彥，任黃擔任自己的醫療團隊召集人，當年在沙士期間，黃芳彥也接任專責醫院「國軍松山醫院」總指揮的工作。陳水扁卸任後，深陷貪污弊案，黃芳彥捲入其中，於2008年11月秘密前往美國，台灣特偵組發出通緝令，通緝黃芳彥到2034年，讓黃在台灣媒體上獲得「頭號通緝犯」的名號。

黃芳彥在美國逍遙法外逾10年，在名稱幾乎在台灣要被淡忘之際，2021年1月28日卻驚傳逝世消息，加州警方公布驗屍報吿，稱死者在自家車內，車上有自己造成的槍傷，死因疑似為輕生。

陳水扁1月28日晚間在媒體群組內表示，1月16日黃芳彥還打電話對扁媽過世表達哀悼與慰問，不過12天就聽到黃芳彥的死訊，「簡直沒辦法相信這是真的」。他說，好友黃芳彥的死，不禁讓他想起2003年抗疫期間，當台北市和平醫院在當年4月24日封院後，黃芳彥跑到官邸跟他報吿封院決策錯誤，建議他站出來召開國安高層會議才能有效解決，但由於他沒有這一方面的專業與經驗，因此請黃芳彥私下跟行政單位及北部醫學中心的大院長溝通協調，必要時他再出面處理。

黃芳彥在美國近照。（黃重彥提供／中央社）

陳水扁指出，當36小時抗煞（抗SARS）大作戰完成後，為了安撫心有疑慮的醫護人員，黃芳彥自吿奮勇地說，要以生命住進「國軍807總醫院」的專責醫院，全天候陪同醫護人員，同生共死，直到疫情解除，同時寫好遺囑，交待後事。他強調，2003年有很多出名的抗煞英雄，黃芳彥絕對是非常重要的功成不居「無名」英雄。

針對黃芳彥逝世一事，過去長期追蹤扁家相關案件的前台灣立法委員邱毅1月29日也於臉書（Facebook）表示，黃芳彥是自己與扁家「鬥智鬥力」的對手，一轉眼便過了15年、16年，自己老了，黃芳彥也老了，而自己退出政壇，黃芳彥則逃亡美國。邱毅說，人事滄桑，如今黃芳彥自殺身亡，竟讓他有「強烈的寂寞感」，懷念起與他那段「諜對諜，仙拼仙」的日子。