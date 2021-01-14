拜登上台或縮小友台規模？　台外交部：在既有基礎發展台美關係

美國白宮將於1月20日迎接新主人，拜登（Joe Biden）將成為美國新任總統。有輿論認為，拜登上台後，其政策將可能與特朗普（Donald Trump）一別苗頭，惠台、友台的政策可能縮小規模。 台外交部北美司司長徐佑典對此強調，就台灣跟「美方朋友」交涉、溝通的過程，台美關係應該還是可以在既有的基礎上發展。

台外交部北美司司長徐佑典強調，就台灣跟「美方朋友」交涉、溝通的過程，台美關係應該還是可以在既有的基礎上發展。 （屈彥辰／多維新聞）

徐佑典表示，台灣目前跟美國朋友、特朗普政府官員、未​​來可能進入拜登政府的朋友們，就印太關係的部分交換意見，大家其實對印太地區的發展，特別是台灣的角色都有一致看法，相信未來拜登政府上台後，台美關係應該還是可以在既有的基礎上發展。

他說，一些即將擔任拜登政府相關政策官員對於兩岸政策、兩岸關係、台美關係等都有深入的了解，包括前亞太助卿坎貝爾（Kurt Campbell）2020年12月演講（指「台美日三方安全對話」研討會）也有提到，對於台灣的相關政策是往正面發展，正面元素相信也會繼續延續下去。

針對拜登政府人事任命何時底定，徐佑典說，他沒辦法直接評論，但他知道在參議院任命聽證會的安排上，有些委員會應該開始安排已經被提名的閣員級官員的任命聽證會，陸續會看到國會就任命聽證會做出安排，正式任命的官員非常多，如果按照以往的正常情況，到助卿層級的官員真正就位，按照以往例子，大概是到五、六月左右。

蔡英文此前也表示，拜登已宣布的幾項政府新人事任命，如國務卿及國家安全顧問等人，過去跟台灣都有面對面互動的經驗，她相信台美之間一定會在過去所累積的堅實基礎上，持續緊密互動。（陳卓邦／多維新聞）

至於美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）日前在專訪中提到台美雙邊貿易協定（BTA）的受限因素除了時間不夠外，也包括「貿易障礙」，尤其是台美貿易逆差的部分。

徐佑典回應稱，台灣是以非常負責任的態度推動台美經貿關係，當初蔡英文宣布開放美國萊豬（含瘦肉精萊克多巴胺之豬肉）進口，也是基於為台灣爭取更多的空間，才做出這樣的決定，萊特海澤在專訪中提到因為時間不夠以及一些經貿問題，並點出貿易逆差，但有些問題是因為現在台美關係既有的貿易結構下所產生的，台灣一直向美方表示，就是因為台美雙方有既有的經貿議題需要討論，台美應該要快點恢復經貿議題對話平台，讓雙方有機會交換意見，尋求解決之道。

有台媒披露蔡英文與美國駐聯合國常任代表克拉夫特（Kelly Craft）進行視訊會面，徐佑典語帶保留，稱「這部分暫時無法做出評論，後續發展不論台灣總統府也好，台灣外交部也好，會以正式的新聞聲明對外說明。」