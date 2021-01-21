拜登就任｜台陸委會：台美是重要同盟　將持續深化夥伴關係

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-01-21 19:00

美國新任總統拜登（Joe Biden）1月20日正式就任。針對新政府上台是否影響美中台關係走向，台陸委會強調，美中將維持長期競爭態勢，台美是價值與區域安全利益之重要同盟，台政府會持續深化與美國的夥伴關係。

陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫／多維新聞）

1月21日，台陸委會舉辦例行記者會。關於拜登上任對美中台關係的影響，陸委會發言人邱垂正認為，美中關係將維持長期競爭的結構態勢，對於未來的情勢發展，台政府都會持續觀察評估，台海和平穩定有利於印太區域繁榮穩定，台政府致力維持兩岸和平的政策立場一貫堅定，將堅定捍衛國家主權及民主自由。

邱垂正強調，「美國兩黨長期對台友好，台美是價值與區域安全利益之重要同盟，未來政府也會在過去所累積的堅實基礎上，持續深化密切友好的夥伴關係」。並呼籲大陸對區域和平要承擔應有的責任，調整對台錯誤政策。

另一方面，針對台灣駐港辦代理處長近期簽證即將到期，館處未來恐怕面臨無人可代理的情況。對此，邱垂正說，台灣駐港機構是經過與香港政府協商，並且換文同意設立的。向來秉持平等互惠的原則，處理雙方的互動，長年以來，也從未逾越分際。

他表示，台政府也多次呼籲港方應該以台港民眾的福祉為念，屏除不必要的障礙，迴歸到雙方既有的共識基礎處理相關事宜，共同維繫台港正常交流，以保障雙方民眾的權益。目前台灣駐港機構運作正常，但也已經備妥因應方案，駐港人員會堅持到底。