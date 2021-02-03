美智庫：兩岸力量對比趨勢不利台灣　美中應談判促台海和平協議

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-02-03 13:00

針對美中台關係發展，美國智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）指出，美國官方必須現實地認識到台海兩岸力量平衡變化趨勢不利於台灣，假設美國現行政策會維持台海穩定的假象是危險的。華盛頓應當開始與北京談判，並與台北磋商，為在台灣海峽達成相互軍事克制和信心建設的協議奠定基礎。

昆西研究所在今年1月最新發布的「朝向包容平衡的區域秩序：新的美國東亞戰略」報吿中呼籲「改善美中危機管控，緩和台海緊張局勢」。報吿強調，美國威懾中國的政策必須與更加積極的外交努力雙管齊下，加強管控危機的機制和信心建設措施，特別是在台灣海峽地區。美國必須不模糊地重申其一個中國政策，尋求減少台灣海峽的軍事化，作為更加平衡的再保證與威懾政策的一部分。

昆西研究所報吿認為，美國應該支持台灣的「豪豬戰略」，提供岸防反艦導彈之類的防禦性裝備，而非軍機這類大單軍售。（昆西研究所官網截圖）

報吿指出，美國決策者應當意識到，美軍在台海的行動和更加強勁地支持一個更加獨立的台灣的顯着政治信號，為北京擴大其軍力和政治上對台脅迫行動提供了更大的動力。這種勢頭反而削弱了台灣的相對地位，而且增加了台海軍事危機和戰爭的風險。這種結果可能對台灣帶來毀滅性的人道後果，導致地區不穩，威脅全球經濟。甚至可能導致美中直接衝突，可能升格為核戰爭。

報吿建議，短期內，華府應當減少其在台海的軍事行動，繼續避免與台北舉行聯合軍演，並重新表態美台關係指導綱要。

報吿提出，美國決策者應當明確重申其對其一個中國政策的長期承諾，希望兩岸分歧以和平和相互可接受的方案來解決。報吿寫道，沒有什麼更可能比美國背離其一個中國政策，朝向以一個獨立國家來對待台灣，將之作為與北京競爭的戰略資產，更有可能令北京和華府猛然陷入危險的對抗，而台北將被夾在中間。

與此同時，報吿建議，美國應當繼續支持台灣發展威懾北京的「豪豬戰略」，通過投資岸防能力，使之能夠在北京的進攻中拖長生存時間。華盛頓給台北的支持焦點，不應是戰機之類的大單軍售，而應當是岸防反艦導彈之類的防禦性裝備。華府的重點應轉向支持台灣自己的防衛產業。

報吿又指，展望未來，美國必須現實地認識到，經濟和軍事趨勢在兩岸力量平衡變化中是不利於台灣的。這種不斷增加的台海結構不穩定性有可能增加危機升級和災難性戰爭的可能性。因此美國若對台海持續或升高的軍事緊張感到樂觀，或者假設現行的美國政策將維持台海穩定的某些假象是危險的。華府應當開始為與北京談判協議，與台北磋商，為達成在台海相互軍事克制和信心建設協議奠定基礎。

楊潔篪日前呼籲美方尊重北京在台灣問題上的立場，停止干涉香港、西藏和新疆等中國內政問題。（美中關係全國委員會官網）

據悉，2019年才成立的昆西研究所有四大研究主題，其中包括「結束無止境的戰爭」與「外交政策民主化」。並推崇美國前總統小亞當斯（John Quincy Adams）的名言「不要總想去海外找尋可以摧毀的惡魔」。