台灣與南美洲國家圭亞那達成共識　再度以「台灣」之名設置外館處

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-04 15:14

台灣外交部在周四（4日）早上發布新聞稿，宣布已與南美洲國家圭亞那外交部經協商達成共識，決定在當地設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方並已於1月11日簽署協議。 外交部稱，台灣辦公室自1月15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。

新聞稿說明，圭亞那位於南美洲東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城也是「加勒比海共同體」（CARICOM）的秘書處所在地。同時，如果圭亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照協議對等互惠原則設立，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。

歐江安說明與圭亞那達成共識，在當地立置外館處的情形。（屈彥辰攝）

台外交部發言人歐江安例行記者會亦表示，促進台灣跟各國實質友好關係跟合作是外交部向來推動的重點工作。至於派駐人選、人員編制方面，歐江安稱目前是初步運作，相關人員都在規劃諮詢當中，會在確定後公布。

歐江安特別提到，今次是第二個以台灣之名在海外設立的辦事處。（編按：第一個以「台灣」之名設立辦事處的地方為索馬里蘭）。但位階與代表處並無分別，一樣同有官方代表地位。台灣辦公室未來也會推動在南美洲、東北地區的商務服務。

另一方面，對於台灣成功在圭亞那設立辦事處，美國方面有大力推崇讚賞，獲美國多個涉外機構發表積極言論。例如美國國務院西半球事務代理助卿鍾茉莉（Julie J. Chung）隨即在Twitter上表示美國樂見，更稱此項「里程碑」將使合作伙伴雙方受益，並促進該地區的安全、民主價值和繁榮。

美國駐圭亞那大使館亦同步發布新聞稿，表示美國讚賞在圭亞那建立台灣辦事處的協議，深化圭亞那和台灣之間的聯繫，將促進兩者共同的繁榮與安全目標，與台灣的緊密聯繫將在共同的民主價值、公開透明和相互尊重的基礎上促進圭亞那的合作與發展。美國在台協會（AIT）則指，美國肯定在圭亞那合作共和國設立「台灣辦公室」的協議，所有國家都應該自由地與台灣尋求更緊密的關係及更良好的合作，台灣的民主領先世界，台灣是重要的經濟體及「世界上一股良善的力量」。AIT並強調，美國持續致力於支持台灣擴展其國際夥伴關係，並努力應對包括新冠疫情在內的全球挑戰，「我們將與朋友及盟友站在一起，在世界各地促進我們的共享繁榮、安全及價值」。

（綜合報道）