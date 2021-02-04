拜登政府表態支持一中政策　台陸委會：與陸方一中原則有差異

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-02-04 21:44

美國務院發言人人普賴斯（Ned Price）日前明確表示拜登（Joe Biden）政府支持「一中政策」，沒有改變。對此，台陸委會發言人邱垂正強調，美國的一中政策與中共的一中原則存在明顯差異，美國長期以來的一中政策包含許多元素，其中就有《與台灣關係法》、六項保證等等。

陸委會發言人邱垂正。（楊家鑫／多維新聞）

2月4日，台陸委會舉行例行記者會。針對拜登政府表示「一中政策」沒有改變，陸委會發言人邱垂正強調，美國的一中政策與中共的一中原則存在明顯差異，美國長期以來的一中政策包括《與台灣關係法》、六項保證、應該停止對台施壓等元素。

關於北京近來不斷重申一中原則立場，邱垂正則再次強調，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中方任何論述與行為都無法改變中華民國是主權國家的事實，我們認為對岸應正視兩岸現實及台灣民意，放棄對台軍事恫嚇與外交打壓，透過對話溝通化解兩岸分歧，方有助兩岸良性互動。」

另外，關於日前中共中央公布「全面加強新時代少先隊工作」的意見，其中提到要強化對少年兒童的政治啟蒙和價值觀塑造，並加強與港澳台少年兒童組織、機構的交流合作，增強港澳台少年兒童的國家認同、民族認同和文化認同。

邱垂正表示，對岸利用各種平台活動，推動各種融合發展措施與宣傳。希望兩岸交流正常健康有序進行，不應該有太多的統戰任務。