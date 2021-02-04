首次明確「一中政策」　拜登重回中美關係根基

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-04 12:17

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在2月3日的記者會上被問及美國是否仍然支持一個中國政策，他給出了肯定的回答：「是的……我們的政策沒有改變。」記者追問：「你可以說，你，拜登（Joe Biden）政府支持一中國政策嗎?」 普賴斯回應：「當然，在一個中國政策引導之下，沒錯。」

這是拜登政府上任後，首次公開對台灣議題表達立場，也是拜登政府首次對「一中」明確表態。

這是對前任特朗普（Donald Trump）政府激進做法的回調。特朗普政府在執政後期，美國在台灣問題上屢屢突破尺度。比如，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2020年11月公開宣稱「台灣不曾是中國的一部分（Taiwan has not been a part of China）。時任美國衛生部長阿扎（Alex Azar）同年8月訪台，是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。一個月後，時任美國國務院副國務卿克拉奇（Keith J. Krach）訪台，是1979年以來訪台層級最高的在任國務院官員。除此之外，當時的美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）多次發聲「挺台」，並與台灣「駐紐約辦事處長」李光章在曼哈頓共進午餐。

拜登下的內政外交政策基本上都會對特朗普的政策進行修正。圖為2021年1月21日，拜登上台第一天就推翻了特朗普政府的不少政策，簽署了多達17道行政令。（AP）

拜登上台後會如何處理台灣問題備受關注。台灣駐美代表蕭美琴1月20日受邀出席了拜登的就職典禮，是1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來，首次有台灣代表以官方形式獲邀參加。拜登政府的行動一度引發了外界的擔憂。1月23日，拜登核心幕僚艾利森（Graham Allison）也曾談到中美關係，言及台灣是最令他擔心的爆點。

如今，美國國務院強調「一中」政策未改，釋放了重要的信號，說明拜登政府會嚴守「紅線」。

同時，這也是對北京關切的回應。在拜登就任當天，北京公布了對28名美國官員的制裁，其中，特朗普政府官員中，上文提及的蓬佩奧、阿扎、克拉奇和克拉夫特悉數在內，對拜登政府的「警吿」意味不言而喻。

台灣問題是中美關係的關鍵性議題，作為中美關係見證者的拜登不會不清楚這個議題的份量幾何：

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同時，北京多次就台灣問題喊話華府。2月2日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪就中美關係發表講話，提到「美方應切實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守一個中國原則，切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切」。中國駐美大使崔天凱1月27日在同美方人士線上交流時也明確指出自己「必須發出警吿」：美方以所謂「台灣關係法」及「六項保證」來處理台灣問題「很危險」。中國外交部、國防部發言人同樣「敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題」。

美國對「一中」和「台灣屬於中國」的認可，是中美得以建交的根基。 對拜登來說，他不可能不知道「一中」政策對於中美關係的重要意義。外界多分析認為拜登會更加理性、專業來處理與中國的關係，如今，拜登政府確認「一中」原則不變是回歸，也為中美關係的修復邁出了關鍵的一步。