首次明確「一中政策」　拜登重回中美關係根基

撰文: 紀瀾 最後更新日期: 2021-02-04 12:17

美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)在2月3日的記者會上被問及美國是否仍然支持一個中國政策,他給出了肯定的回答:「是的……我們的政策沒有改變。」記者追問:「你可以說,你,拜登(Joe Biden)政府支持一中國政策嗎?」 普賴斯回應:「當然,在一個中國政策引導之下,沒錯。」

這是拜登政府上任後,首次公開對台灣議題表達立場,也是拜登政府首次對「一中」明確表態。

這是對前任特朗普(Donald Trump)政府激進做法的回調。特朗普政府在執政後期,美國在台灣問題上屢屢突破尺度。比如,時任美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在2020年11月公開宣稱「台灣不曾是中國的一部分(Taiwan has not been a part of China)。時任美國衛生部長阿扎(Alex Azar)同年8月訪台,是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。一個月後,時任美國國務院副國務卿克拉奇(Keith J. Krach)訪台,是1979年以來訪台層級最高的在任國務院官員。除此之外,當時的美國常駐聯合國代表克拉夫特(Kelly Craft)多次發聲「挺台」,並與台灣「駐紐約辦事處長」李光章在曼哈頓共進午餐。

拜登下的內政外交政策基本上都會對特朗普的政策進行修正。圖為2021年1月21日,拜登上台第一天就推翻了特朗普政府的不少政策,簽署了多達17道行政令。(AP)

拜登上台後會如何處理台灣問題備受關注。台灣駐美代表蕭美琴1月20日受邀出席了拜登的就職典禮,是1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來,首次有台灣代表以官方形式獲邀參加。拜登政府的行動一度引發了外界的擔憂。1月23日,拜登核心幕僚艾利森(Graham Allison)也曾談到中美關係,言及台灣是最令他擔心的爆點。

如今,美國國務院強調「一中」政策未改,釋放了重要的信號,說明拜登政府會嚴守「紅線」。

同時,這也是對北京關切的回應。在拜登就任當天,北京公布了對28名美國官員的制裁,其中,特朗普政府官員中,上文提及的蓬佩奧、阿扎、克拉奇和克拉夫特悉數在內,對拜登政府的「警吿」意味不言而喻。

台灣問題是中美關係的關鍵性議題,作為中美關係見證者的拜登不會不清楚這個議題的份量幾何:

+ 14 + 14 + 14

同時,北京多次就台灣問題喊話華府。2月2日,中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪就中美關係發表講話,提到「美方應切實履行中美三個聯合公報承諾,嚴格遵守一個中國原則,切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切」。中國駐美大使崔天凱1月27日在同美方人士線上交流時也明確指出自己「必須發出警吿」:美方以所謂「台灣關係法」及「六項保證」來處理台灣問題「很危險」。中國外交部、國防部發言人同樣「敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,慎重妥善處理涉台問題」。

美國對「一中」和「台灣屬於中國」的認可,是中美得以建交的根基。 對拜登來說,他不可能不知道「一中」政策對於中美關係的重要意義。外界多分析認為拜登會更加理性、專業來處理與中國的關係,如今,拜登政府確認「一中」原則不變是回歸,也為中美關係的修復邁出了關鍵的一步。