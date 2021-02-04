拜登上任後美艦首次穿越台海　台國防部：全程掌握相關動態

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-04 16:02

綜合台媒報道，台灣國防部周四（4日）表示，美軍一艘作戰艦由北向南通過台灣海峽，繼續向南航行。美軍也證實，神盾驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain , DDG 56）通過台灣海峽；這是美國總統拜登就任以來，美海軍作戰艦首次通過台灣海峽。

台海局勢在中美博弈下持續升温之際，美軍艦再穿越台灣海峽。圖為美軍「麥凱恩」號導彈驅逐艦照片。（VCG）

台國防部表示，美艦航經台灣海峽執行任務，台軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍第七艦隊Facebook專頁「U.S. 7th Fleet」也發文表示，麥凱恩號依國際法執行通過台灣海峽的例行任務。第七艦隊表示，麥凱恩號行通過台灣海峽，展現美國對印太地區自由、開放的承諾；美軍將在國際法許可範圍內，持續在世界任何地點飛行、航行、與執行任務。這次是美國海軍今年首次派艦艇穿越台海，對上一次為去年12月31日。

2020年12月31日，美軍兩艘導彈驅逐艦穿越台海（點擊大圖瀏覽）：

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中國大陸外交部發言人汪文斌曾對此回應表示，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。他說，美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重危害台海地區的和平穩定，中方對此表示堅決反對。

大陸國防部新聞發言人吳謙也曾表示，美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定。他強調解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

解放軍稍早前公開導彈穿牆精準打擊畫面，被指示警台灣（點擊瀏覽大圖）：

同時，解放軍也被指一直在積極進行「對台軍事鬥爭準備」，大陸海軍還為此續建多艘071型兩棲船塢登陸艦和新建至少3艘075型兩棲攻擊艦；另外，還積極演練島嶼登陸作戰。