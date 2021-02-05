大陸要求「修正錯誤」後　台灣設處南美洲國家圭亞那突遭腰斬

撰文： 屈彥辰 陳進安 最後更新日期： 2021-02-05 12:11

路透社報道，在中國大陸敦促要「修正錯誤」之後，南美洲國家圭亞那突然終止與台灣簽署協議，叫停在當地設立「台灣辦公室」。 台灣外交部周五（5日）回應表示，在經過多方努力之後，仍無法改變圭亞那方面的決定，台灣政府對此深表遺憾。台灣總統府則表示，事件讓大陸領導人日前的「反對恃強凌弱」說法形同國際笑話。

台灣外交部在周四（4日）上午發新聞稿指出，台灣與圭亞那於1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已於1月15日展開初期運作。然而，圭亞那外交部同日下午表示，將撤回該協議，並繼續遵守「一個中國」政策。圭亞那在聲明中指出：「圭亞那政府與台灣沒有建立任何外交關係，由於所簽署協議溝通有誤，這項協議自此終止。」

對此，台灣外交部隨即於周五回應，圭亞那政府在雙方同意對外發佈設處協定新聞後，卻在不到24小時之內因中國大陸施壓而片面宣布終止設處協定；台方經多方努力仍無法改變圭亞那方面的決定，對此深表遺憾。

台灣外交部又抨擊北京當局再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，「我方表達最強烈的不滿與譴責」；並表示大陸不斷在國際上孤立台灣的作法，與其領導人「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」對國際社會的鄭重宣示背道而馳，陸方說一套、做一套，更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

圖為台灣外交部發言人歐江安。 （屈彥辰／多維新聞）

台灣總統府發言人張惇涵同樣就事件深感遺憾，並表示對於大陸再次的外交打壓行為，台灣政府表達最強烈的抗議與譴責。他抨擊，這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，也無助於大陸的國際形象，並讓國際社會再次認清中共政權的本質，更讓陸方領導人日前的「反對恃強凌弱」說法形同國際笑話。

張惇涵並強調，「中華民國台灣」是主權獨立的國家，也是國際社會的良善力量，中共方面的打壓不可能讓台灣有任何退縮，台灣會持續爭取國際社會的支持，並持續與理念相近國家在多元領域深化合作夥伴關係；台灣不會孤單，也不會被孤立，會更堅定決心繼續走向世界。

圭亞那外交部表示會繼續遵守一中政策。圖為2018年9月，大陸外長王毅（右）訪問圭亞那。（Reuters）

另一方面，大陸外交部發言人汪文斌周四主持例行記者會時就事件表示，世上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，強調一中原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，中方希望有關方面恪守該原則，不與台方進行任何形式的官方交往，不互設任何官方性質機構，切實採取措施糾正錯誤，消除負面影響。他又正告民進黨當局，任何挾洋自重、圖謀在國際上搞分裂活動的行徑都是絕不會得逞的。

國台辦發言人馬曉光則指出，我決反對台灣同大陸的建交國發展任何形式的官方關係，或設立任何官方機構，並要求圭方恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，「民進黨當局的各種伎倆改變不了台灣是中國一部分的事實」。

（綜合報道）