黃捷罷免案｜不同意票多出9864票　「白眼女神」留任高雄市議員

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-06 18:35

台灣高雄周六（6日）就無黨籍市議員黃捷的罷免案舉行投票，為當地首次市議員罷免案。 投票於下午4時結束，經點算，票數為65258張不同意票、55394張同意票，兩者差距9864票，罷免案宣告失敗，黃捷得以留任鳳山區選區。

據高雄市選委會指，黃捷罷免案由鳳山區291,566名選民投票決定，門檻為72,892票同意票，且票數須多於不同意票才罷免成立。因此按已經出爐的投票結果，不同意票數大於同意票數，罷免案宣告失敗。

事實上，今次罷免案的投票率約為41%，自計票起，同意票與不同意票的票數曾拉鋸近半小時，直到5時後才大幅拉開距離。

黃捷最早因在高雄市議會質詢自經區，當場向時任市長韓國瑜翻大白眼而爆紅，被封為「白眼女神」。罷捷團體在此階段就已默默籌備準備罷免黃捷，但後來接近罷韓投票，為免造成衝突才不主動出擊。後來黃捷多次站出來呼籲民眾參與罷韓投票，結果在韓國瑜確定被罷免後，罷捷團體決定積極行動，因此今次罷免案也被綠營視為「報復性罷免」。

黃捷面對韓國瑜受質詢時不斷重提「高雄發大財」忍不住翻白眼，因而被封為「白眼女神」。（網上圖片）

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對於罷捷失敗的原因，國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮分析，首先就是投票率不高，選情偏冷，藍營支持者的溫度沒有被燃起，中間選民也沒有因為反「萊豬」的議題願意出來投票。其次是黃捷被視為偏綠，在民生、公共議題沒有擴大下，就會演變成政黨對決。最後一點是投票日是在農曆新年前夕，許多在外地工作的人不見得會特別返鄉投票，結果就回到「在地居民的覺醒對決」。

高雄市民進黨部主委趙天麟就認為，黃捷罷免案不具有正當性，不只是針對個人或是政黨，而是論述的對決，市民針對這種「報復性」罷免無法認同。

（綜合報道）