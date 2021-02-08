國民黨趙少康擬參選2024台總統大選　指民進黨獨大「越來越囂張」

撰文： 林仕祥 楊騰凱 最後更新日期： 2021-02-08 16:59

重返國民黨的中廣董事長趙少康當地時間2月8日表示，將爭取代表國民黨參選2024台灣總統大選，並希望促成兩岸和平、藍綠和解。 趙少康接受《聯合報》專訪表示，他並非為了國民黨一黨一己之私，而是為了台灣、中華民國、子孫努力，他看到現在這個情勢感到擔憂，因此在從事媒體工作多年後，選在這個時間重返政治舞台。

趙少康批評，民進黨現在一黨獨大，「越來越囂張，越來越獨大，越來越無法無天」，他問自己多次，覺得現在這個時候可以回國民黨，當不當黨主席並不重要，回來就有重大意義，現在也有很多失聯黨員回去了，更希望年輕新血能注入國民黨。

趙少康表示，自己相當早就宣佈有意爭取台灣總統大選的提名，因為早點表態，還有三年可以努力。（吳逸驊／多維新聞）

趙少康強調，整合在野，在野黨不要各推總統候選人非常重要，否則各吹各的調，票就分散，現在需要力量集中，意志集中，一起改變一黨獨大，其他力量還是可以分進合擊，但目前還沒有先與在野力量討論。

然而就在《聯合報》刊出專訪內容後，趙少康隨即在2月8日下午出面接受媒體聯訪，進一步說明自己的動向。趙少康表示，按照目前的黨內相關規定，他沒資格參選國民黨主席，可是他有資格參加國民黨的台灣總統大選提名初選，既然如此他會參加競爭，至於會不會被提名也還不知道，所以目前只能說不排除一切可能。

趙少康說，前高雄市長韓國瑜還不知道他的這個決定，事前也沒有和馬英九或任何人討論過，大家關心的前鴻海董事長郭台銘，他兩自2020年台灣總統大選國民黨初選過後就沒見面了。不過趙少康說，他自己也希望和韓國瑜、國民黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、馬英九、前台灣立法院長王金平結盟，選舉的助力多多益善，懂得選舉的人總希望廣結善緣，不會不要這個，不要那個。

重返國民黨的中廣董事長趙少康表示，將爭取代表國民黨參選2024台灣總統大選，並希望促成兩岸和平、藍綠和解。 （吳逸驊／多維新聞）

趙少康表示，自己相當早就宣佈有意爭取台灣總統大選的提名，因為早點表態，還有三年可以努力，畢竟很多觀念不是一講出口大家就懂，例如兩岸政策可能一提出後，一下子就被包括民進黨在內罵到一塌糊塗，可是如果時間長，大家便可以慢慢檢視，看他說的到底對不對。就算要批評他，他也不是那麼在意，趙少康說，美國有一句名言，不論你說我好或說壞，只要把我名字講對就好，網軍側翼要來罵他，他也不會在乎。

趙少康說，現在已經開始籌組辦公室，歡迎大家推薦人才。現場媒體關心，假如趙少康無法取得初選資格，是否會脫黨參選？趙少康則說，自己不會脫黨，假如初選輸了就脫黨，「哪有這麼沒風度的」，願賭服輸，既然參加了就要服從遊戲規則。現場媒體追問，所以這輩子都不會再退黨嗎？此時辯才無礙的趙少康略有停頓後才表示，一輩子還太遠了。